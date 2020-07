La moda quiteña se suma a la ayuda social

La búsqueda del bien común con el fin de ayudar a las personas en situaciones de vulnerabilidad no tiene barreras basadas en la nacionalidad, ramas de trabajo, diferencia etarias o cualquier otra aspecto. Es por esto que Sara Granja (influencer de moda quien se graduó como trabajadora social en la Universidad de Valencia), Estefanía Cardona (especialista en marketing y comunicación de moda) y Alexandra Maldonado (integrante de la asociación Las Reinas Pepiadas) se unieron para llevar a cabo la campaña '+Amor', parte de la colección de moda 'This Shirt Does Right'.

El objetivo de este proyecto es recaudar fondos para ser un apoyo económico para los hogares de 42 familias que viven en Quito conformadas por 164 personas migrantes venezolanas en proceso de movilidad humana. Desde hace dos años, estas personas han recibido el soporte de la asociación Las Reinas Pepiadas y en esta ocasión, con la venta de las camisetas se busca recaudar 10 mil dólares que serán de ayuda para las migrante cuya situación en el país se ha agravado por la pandemia.

Pero, ¿cómo llegaron a unirse Sara, Estefanía y Alexandra? Cardona explica que Granja estaba en proceso de generar su tercera colección de moda y al tener interés de crear un impacto positivo en la sociedad consciente de lo que sucede alrededor, buscó su ayuda para unirse con alguien que anteriormente trabaje en gestiones relacionadas a la ayuda social (es ahí donde entra en escena Las Reinas Pepiadas).

“Con la compra de una camiseta de la colección, aportas y te sumas a una comunidad solidaria y empática que viene creciendo desde hace 2 años. Todos podemos ser parte del cambio y la construcción de una sociedad inclusiva y resiliente”, recalca Maldonado.

Por su lado, Cardona no deja de incentivar a las personas parte de la industria textil a integral la moda en temas sociales. Cree firmemente que querer solamente generar ganancias es una posición bastante egoísta porque “vivimos en un tiempo donde es necesario que las cosas que se hagan tengan un aporte positivo. Esta es una industria que tiene que regresar a ver el impacto que tiene y las posibilidades de poder aportar de diferentes maneras”, asiente.

Debe saber

El costo de cada camiseta es de $ 25. El 56% del valor de cada prenda es destinado a los fondos para el pago de arriendo de las familias venezolanas. El porcentaje restante se entrega a Daniela Dueñas Design, diseñadora ecuatoriana que emplea formalmente a tres mujeres ecuatorianas con las que ha trabajado entre seis y 13 años, todas ellas bajo contrato formal.