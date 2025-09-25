Diego Londoño habla desde una comisaría en Perú: “Estoy haciendo lo que me gusta”

Diego Londoño en la Comisaría de Chiclayo y en una compartida por su familia.

Diego Londoño, el colombiano visto en un video viral de TikTok en Machala tras dos años desaparecido, permanece en la comisaría de Mocupe, en Perú, a la espera de su familia. El teniente Sánchez confirmó a EXPRESO que “está aquí por su voluntad y no ha puesto resistencia” y que ya se coordinó con sus hermanas para su entrega. Diego incluso realizó una videollamada con sus familiares, quienes mantienen la esperanza del reencuentro.

Lo que comenzó como un TikTok casual en Machala terminó en una búsqueda internacional que unió a Ecuador, Colombia y Perú. Hoy, el caso de Diego Londoño, un colombiano de 41 años diagnosticado con demencia y desaparecido desde 2023, suma un nuevo capítulo: fue localizado en Chiclayo, Perú, y habló públicamente desde una comisaría.

La entrevista en Chiclayo: "No tendría por qué volver a Colombia"

Mientras su familia en Colombia y aliados en Ecuador, entre esos Amy Solano, la autora del Tiktok que sirvió de instrumento para el reencuentro, piden apoyo urgente de los consulados y autoridades para asegurar su protección, Diego Londoño, habló con la televisión peruana.

Diego Londoño fue encontrado en Chiclayo, Perú. cortesía

En una entrevista concedida a Latina Noticias, desde la comisaría de Chiclayo a la que fue trasladado tras ser identificado, Londoño aseguró que no sabía que su familia lo estaba buscando. “Ellos saben que me gusta mucho viajar. En este momento estoy en una experiencia de vida. Esta experiencia es una historia que escribo, se llama Natural History Jet. Yo soy escritor, ¿sabes? Tengo un contexto social”, dijo, mezclando recuerdos con ideas confusas, incluso mencionó que contaba con la aprobación del papa Francisco.

En sus declaraciones, recordó que antes de la pandemia vivió en Alemania y recorrió África. Tras regresar a Colombia, retomó sus viajes por Sudamérica: “Estuve en Arequipa, en Lima, después mucho tiempo en Ecuador. Ahora regreso, subo, bajo por las playas, pero es algo que hago por muchos años también”.

Consultado sobre si volvería con su familia, Diego fue tajante: “No tendría por qué volver a Colombia porque ya tengo una vida acá afuera. La familia es buena un tiempo cuando vives ahí, pero en mi país no es tan fácil ser artista. Y me ves un poquito loco acá, por ser diferente”.

Aun así, envió un mensaje a sus hermanas: “Doña Judith, Martha… yo estoy bien, viajando, explorando mi vida. Estoy bien, técnicamente bien”. También defendió su estilo de vida: “Para estar bien no necesitas ser feliz con todos, necesitas estar bien contigo mismo. Y viajar, para mí, es lo que me hace ser yo mismo”.

El testimonio llega mientras la familia, acompañada por Amy Solano, intenta gestionar con urgencia la intervención de los consulados de Colombia y Perú, o la activación de un protocolo de desaparición, para que la Policía pueda garantizar su protección.

RELACIONADAS El TikTok grabado en Machala que devolvió la esperanza a una familia colombiana

El hombre que apareció por casualidad en el TikTok de Amy Solano, en Machala, fue identificado como Diego Londoño, colombiano que perdió la memoria y cuya familia no sabía de él desde hace dos años. Amy Solano

La historia detrás del viral

Diego fue identificado semanas atrás en un TikTok grabado en Machala por la joven empresaria Amy Solano. En el reflejo de un escaparate apareció saludando tímidamente, y el video se volvió viral con más de 46 millones de reproducciones. Entre miles de comentarios, uno cambió el rumbo: “Él es mi hermano Diego Londoño, lo buscamos desde hace dos años”.

La familia en Colombia confirmó su identidad y relató que desde 2023 habían perdido contacto con él, luego de que fuera visto en Lima. Diego, oriundo de Yarumal, Antioquia, es un hombre preparado: estudió Filosofía y Música, habla tres idiomas (inglés, italiano y alemán) y durante años trabajó como profesor universitario y músico. “Con la música paga el hotel, se viste; él no es un méndigo que come de la calle”, contó un familiar a El Tiempo de Colombia.

Mensaje del hermano de Diego Londoño en Facebook. captura

Diego Londoño permanecerá en la comisaría de Mocupe hasta que llegue su familia

Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano Leer más

Mientras tanto y tras su acercamiento este 25 de septiembre en la comisaría, la familia en Colombia mantiene contacto con Amy y confirmó que ya lograron comunicación directa con la Policía de Perú.

Desde la Comisaría de Mocupe respondieron a EXPRESO: “Se encuentra bien el parcero”. Además, informaron que Diego pudo realizar una videollamada con sus familiares.

El teniente Sánchez aseguró que "está aquí por su voluntad y no ha puesto resistencia". Además, precisó que ya se coordinó con las hermanas del colombiano para que un familiar se haga responsable de su entrega.

“Esperará aquí hasta que algún hermano venga por él”, señaló el oficial, asegurando que Diego se encuentra bien y bajo resguardo mientras se concretan los pasos para su reunificación con su familia.

Un caso que une a tres países

El caso de Diego Londoño ha pasado de ser un fenómeno viral a una causa internacional de solidaridad. Entre la confusión de sus declaraciones y la esperanza de sus seres queridos, esta historia aún tiene capítulos pendientes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ