Es posible que si usted piensa en musicalizar este Día del Padre solo le venga a la mente el tema del intérprete italiano Piero, llamado ‘Viejo, mi querido viejo’. Este ya es un clásico, cargado de sentimiento y que a más de uno hace llorar al instante de escucharlo. Sin embargo, hay una amplia biblioteca musical para expresar todo el amor a quien nos dio la vida.

Por eso, SEMANA comparte esta lista con variados temas para que, a modo de regalo, o como soundtrack de su festejo, le diga cuánto lo quiere a su papá. Temas para todos los gustos y edades, así grandes y chicos podrán sentirse identificados.

Urbana y sentimental

Cuando el artista puertorriqueño Tego Calderón publicó el álbum ‘The Underdog’, en el 2006, nadie esperaba que pusiera una canción tan personal. Aunque, para hacer justicia, en sus 23 canciones de este proyecto hay mucho de su vida y su forma de crecer en el barrio. El track 16 es el tema del que vamos a hablar. Se llama ‘A mi papa’ (sin tilde). Le llamaba así a Esteban Calderón, su padre. Aquí le habla de los proyectos que no le pudo contar tras su muerte y tenerlo 32 años. Aunque el intérprete rapea, su base es muy melódica.

La más pop

La artista cubano-mexicana es una de las más abiertas y orgullosas al momento de hablar de su familia, sus orígenes y sus costumbres. ¿Quién fue la primera persona que la amó? Pues, su padre, Alejandro Cabello. El tema va incluido en el disco ‘Romance’, de 2019. ‘First man’ es el título de la canción que tuvo un debut especial en los Grammy de 2020 y que deja claro que cualquier otro hombre que llegue a su vida la tendrá difícil para igualarlo.

La más espiritual

En 1995 nació un clásico para la música cristiana y la secular, ‘Yo quiero ser como tú’. El tema es interpretado por el pastor y cantante Danny Berrios, quien es considerado uno de los pioneros de este género y uno de los artistas con mayor alcance del mismo. Si su papá es muy cercano a Dios, o proviene de una familia muy espiritual, este tema le abrazará el alma.

Diálogo personal

Quizá su padre no se encuentre de forma física, pero lo aprendido y su historia juntos siempre estará. Por eso, es válido tener una conversación íntima con ese ser que nos dejó. La maravillosa voz de Barbra Streisand canta ‘Papa, can you hear me?’ (1983). Aquí la actriz de teatro musical hace preguntas al aire, buscando la respuesta de un padre que parece está en el cielo. Varias series han hecho referencia a la canción, una de las más conocidas es el cover de Glee, interpretado por Lea Michelle.