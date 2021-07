Día Internacional de los Aceites Esenciales: Ecuador, cuna de las materias primas más finas del mundo

Si hace 27 años alguien nos habría dicho, que de la tierra de Chongón al norte de Guayaquil, se podría contribuir a crear una industria, que internacionalmente ha creado más de 600 productos transformadores, en 29 mercados internacionales, con 3.200 empleados, incluidos 50 científicos e investigadores comprometidos alrededor del mundo, para crear 270 aceites esenciales, seguramente no le habríamos creído.

Aceites naturales: estrellas en el ritual de belleza Leer más

Gary D. Young, lo creyó y lo cumplió.

Es por esta promesa cumplida, que el 11 de julio celebramos el Día Internacional de los Aceites Esenciales, para recordarnos que los sueños se pueden cumplir, incluso los más atrevidos. 27 años después nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer con unas gotas de aceite esencial?

Detrás de cada pequeña gota de aceite esencial hay miles de fuentes de trabajo, que hacen que las fragancias más puras y populares del mundo lleguen a tu hogar. Aquí Ecuador juega un papel esencial, especialmente durante el último año, en el que la salud física y mental de las personas se puso a prueba. Los aceites esenciales, llevaron paz y tranquilidad a las familias, que se vieron forzadas a vivir un encierro preventivo.

Esencias como Lavender, Peace and Calming llevaron paz y tranquilidad, al igual que Peppermint, Lemon y la popular Ylang Ylang nos llevaron desde nuestros pequeños espacios a la naturaleza que nos rodea, trayéndonos esperanza y el anhelo de días mejores.

Ecuador juega un papel especial, gracias a su ubicación y tierra privilegiada, cuna de muchas de las materias primas más finas del mundo. Es así que desde la mitad del mundo hemos creado la exclusiva esencia “One Heart”, que junta en un solo corazón nuestras maravillas botánicas para unirnos con el resto del planeta.

Ecuador es el único país que tiene las cuatro entidades: la Finca Botánica, el Centro de aprendizaje, Fundación Young Living y la sede nacional.

YOUNG LIVING ACADEMY

A pocos metros de la finca encontramos la unidad educativa, Young Living Academy auspiciada por la Fundación del mismo nombre con el fin de apoyar a los niños y jóvenes de la comunidad de Chongón, brindándoles educación integral para mejorar la calidad de vida de ellos y la comunidad. La escuela inició con 40 estudiantes de diferentes años básicos, hoy cuenta con 334 alumnos, todos provenientes de la zona.

Young Living Academy ha generado un impacto positivo en Chongón no solo con los jóvenes sino con un trabajo constante con la comunidad en general.

Durante la pandemia que golpeó fuertemente a la ciudad de Guayaquil realizaron t un aporte inicial $25.000 luego con donaciones locales de comida, insumos médicos, medicinas y vitaminas. y con recaudación de fondos llegaron a sitios con población vulnerable o de escasos recursos económicos.

Pelo limpio y suave con el champú en barra Leer más

Young Living sabe lo importante que es cumplir un sueño por eso es que invierte tanto en educación y en el futuro. Durante la pandemia debido a las restricciones los estudiantes de Young Living Academy no pudieron asistir presencialmente a clases, pero estas no dejaron de dictarse de manera digital, para esto se entregó a todos los estudiantes acceso permanente a internet y se les hizo llegar semanalmente canastas de alimentos, para que no les falte el sustento y la imaginación, cumpliendo así el sueño de D. Gary Young.

Ecuador es cuna de materias primas, es así que Young Living ha creado la exclusiva esencia “One Heart”. Cortesía

Algunos de los datos importantes de inversión sobre Young Living Ecuador: