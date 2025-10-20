Expreso
Descubre cómo conservar bananos frescos y amarillos hasta por 16 días

Truco viral efectivo, un frasco de vidrio y un lugar oscuro bastan para mantener tus bananos frescos por más de dos semanas

La maduración de los bananos tiene algo de drama: están verdes, están perfectos… y de repente se ennegrecen de la nada. Por eso abundan los trucos en redes sociales: envolver el tallo con film, separarlos en el frutero, colgarlos de ganchos o incluso guardarlos en la refrigeradora con papel absorbente.

Pero este nuevo método, que se ha vuelto viral en TikTok, está dando que hablar porque sí funciona. La cuenta @amycrosslegacy asegura que con este sistema tus bananos duran hasta dieciséis días frescos y amarillos, sin oxidarse ni ponerse blandos. No es magia, es ciencia doméstica aplicada: controlar la temperatura, la luz y el etileno, el gas que acelera la maduración y arruina nuestras mejores intenciones de comer sano.

El truco no puede ser más simple. Se cortan los bananos y se guardan en un frasco de vidrio hermético, con tapa bien ajustada. Luego, se almacenan en un sitio oscuro, sin exposición directa a la luz y con una temperatura estable de unos 12 grados. Nada de la cocina, que suele ser el lugar menos estable térmicamente. Así se evita el calor y se frena el proceso natural de maduración.

Íñigo Pirfano

Íñigo Pirfano, un director que interpreta la vida

Leer más

A diferencia de otros trucos caseros, aquí no se cubre el tallo con nada: ni film, ni aluminio ni paños húmedos. La clave está en reducir el contacto con el aire y el etileno. En ese ambiente controlado, los bananos no maduran tan rápido ni cambian de color.

Según cuenta la creadora del truco, empezó por pura necesidad: sus hijos dejaban medio banano mordido y al día siguiente ya estaba negro. Después de probar distintos métodos -temperatura ambiente, refrigeradora, cubiertos- descubrió que el frasco era la mejor solución.

Este método contrasta con los clásicos de envolver el tallo o colgar los bananos, que también sirven, pero con menor eficacia. Aquí la ventaja es que solo se necesita un frasco y un rincón oscuro.

Los beneficios del banano para la salud

Más allá del truco para conservarlos, el banano es una de las frutas más completas y versátiles de la dieta diaria:

  • Fuente natural de potasio: ayuda a mantener la presión arterial estable.
  • Aporta energía rápida: ideal para deportistas y estudiantes.
  • Favorece el buen humor: contiene triptófano, precursor de la serotonina.
  • Apoya la salud muscular y ósea: gracias a su magnesio y calcio.

