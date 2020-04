3 desayunos para empezar bien el día

Es época de alimentarse equilibrado y sano, modificar hábitos, y también de economizar y no desperdiciar. La nutricionista Irene Ávila Páez comparte con Expreso tres recetas ideales para un desayuno que le dé, tanto a adultos como niños, las energías necesarias para empezar bien el día.

1. Bowl de avenas con frutas

Este desayuno lo mantendrá con energía. internet

Ingredientes: 2 cdas. de avena en hojuelas, 1/2 vaso de yogur descremado, 6 frutillas, 1 kiwi.

Preparación: 1. Hidratar la avena con el yogur descremado (puede dejar esta preparación desde la noche anterior para que la avena se hidrate por completo). 2. Cortar la frutillas y kiwi para acompañarlo en el bowl.

Nota: Puede alternar las frutas según las que tenga disponibles en casa.

2. Tortillas de verde con huevo cocinado

Una tortilla de verde ideal para un buen desayuno. internet

Ingredientes: 1/2 plátano verde cocinado, 1 cdta. de ghee (mantequilla clarificada) o mantequilla baja en sal.

Preparación: Cocinar el plátano verde con agua y 1 pizca de sal, reservar el agua que quedó 2. Mezclar el verde con la mantequilla o ghee y use el agua que quedó (un poco) 3. Aplastar hasta formar una masa 4. Formar las tortillas y rellenarlas con queso fresco o mozzarella bajo en grasa. 5. Calentar el sartén y freírlas con un poquito de aceite de oliva (para que no se peguen).

3. Pancakes de avena con frutas

Esta receta le encantará a los más pequeños. internet

Ingredientes: 3 cdas. de avena en hojuelas, 1 huevo, 1/2 tz de leche de almendras.

Preparación: 1. Coloque en la licuadora los ingredientes hasta obtener una mezcla no tan espesa (agregar la leche de almendras poco a poco) 2. Colocar un poco de ghee o mantequilla para que no se pegue el pancake y poner a cocinar en porciones. 3. Servir y agregar encima las frutas disponibles (utilice kiwi y guineo, ya que tienen bastante vitamina C).