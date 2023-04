Lo que debes saber sobre independizarte en departamento propio

La tendencia de los jóvenes solteros ya no es solo salir del ‘nido’ de sus padres para alquilar un departamento, ahora buscan comprarlo, aprovechan que el costo de un arriendo es igual a pagar un techo propio.

La tendencia se palpó en la Feria Hábitat 2023 Te Acerca a tus Sueños, que se inauguró el miércoles 12 y que es hasta este domingo 16 de abril, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Allí se vio a los jóvenes cotizando villas y departamentos, entre ellos estuvo Raúl Escobar, de 23 años, quien contó que se va a independizar y quiere tener su casa de soltero, pero no alquilada; sino propia.

Escobar recorrió los 40 proyectos que se están presentando en la exposición. “Estoy buscando una casa de unos 75.000 dólares. He cotizado y las cuotas me salen igual que alquilar, por eso me decidí por una casa propia”, contó.

La preferencia lo corroboró Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobilarios de Vivienda del Ecuador (Apive), y agregó que el grupo etario más grande es a partir de los 22 años.

Además de la feria que se está desarrollando en Guayaquil, por primera vez los promotores, instituciones financieras, proveedores de la construcción, gremios, autoridades y demás líderes de la industria se han unido para impulsar y facilitar el acceso a vivienda de los hogares ecuatorianos y han declarado a abril como el Mes de la Vivienda.

Se espera que más personas se sumen a comprar una casa o un departamento aprovechando las utilidades que han recibido en sus trabajos.

Rumbea destacó que en el 2022 las promesas de compra de viviendas creció un 5 %, llegando a las cifras que hubo antes de la pandemia, en el 2019. Agregó que es ahora que se debe aprovechar las bajas tasas que dan los bancos privados y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que es entre 4,87 % y 5,99 %, para casas de interés público y social, que se pueden pagar hasta 25 años.

También destacó que además de las ventajas en los precios y cómodas cuotas están que los conjuntos residenciales cuentan con piscina, lugar social, gimnasio y guardias de seguridad.

Las personas que compran casa también buscan estabilidad emocional. “Adquirir una vivienda propia es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona o familia, ya que no solo representa un lugar seguro y estable donde vivir, sino que también es una inversión a largo plazo. Además, tener una casa propia brinda una sensación de estabilidad y tranquilidad emocional que no se puede comparar con el alquiler o la incertidumbre de no tener un lugar fijo dónde vivir. En el Mes de la Vivienda queremos fomentar esta cultura de la propiedad, y ayudar a todos los ecuatorianos a tener acceso a la información, herramientas y opciones de financiamiento necesarias para adquirir su propia vivienda y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias”, mencionó Paulina Viteri, vocera del Mes de la Vivienda.

La campaña no solo es una iniciativa importante para los ciudadanos interesados en tener una casa propia, sino que también contribuirá a la reactivación económica del sector de la construcción. En el país hay más de 300 proyectos de vivienda ubicados en 50 ciudades.

Pero eso no es todo. Bancos públicos y privados estarán disponibles para calificar a los hogares con sus productos de crédito hipotecario y ofrecerán capacitación a los agentes comerciales de los proyectos. Además, el Gobierno y la Cooperación internacional promocionarán créditos preferentes que permiten ahorrar hasta la mitad de la cuota. La agenda de todos los eventos que habrá por el Mes de la Vivienda se la puede ver en el sitio web oficial: (www.elmesdelavivienda.com). La feria que se desarrolla en Guayaquil, sábado 15 y domingo 16 de abril, será de 11:00 a 21:00.

DATOS

Abril se ha declarado como el Mes de la Vivienda, se harán ferias en el país y exterior como en Estados Unidos.

16 de abril. Este domingo es la clausura de la feria Hábitat 2023, en Guayaquil.