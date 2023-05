"La humanidad no ha avanzado a través de moldes y estructuras, sino al romperlos y buscar nuevos horizontes en la constante necesidad de no ser mediocres”.

“Mi nuevo libro ‘Ruge o espera ser devorado’ surgió de las flores que crecieron en mis grietas”, reflexiona el conferencista y motivador mexicano Daniel Habif.

El prolífico autor estuvo en el país como parte de la gira internacional del lanzamiento de su libro más reciente.

Sin embargo, antes de convertirse en un éxito en ventas, Habif era reconocido en México como actor de telenovelas.

Participó en producciones como ‘Nunca te olvidaré’, y ‘Corazones al límite’. A la par de su paso por la televisión, también incursionó en la música con la banda Kids, donde compartió escena con la artista Dulce María.

Pero mientras su carrera avanzaba vertiginosamente, Habif empezó a escribir sus dudas e inquietudes sobre el mundo que lo rodeaba y lanzó un pódcast para hablar de ellas.

Finalmente, en 2019 se animó a publicar su primer libro, ‘Inquebrantables’, que rápidamente se convirtió en un best-seller en América Latina.

La obra aborda cómo superar el fracaso. “La humanidad no ha avanzado a través de moldes y estructuras, sino al romperlos y buscar nuevos horizontes en la constante necesidad de no ser mediocres”, dice en una conversación con SEMANA.

“Hoy en día tenemos tanto miedo a fallar. No consideramos que el dolor es una herramienta de construcción, no de destrucción”. ANGELO CHAMBA

Ahora, tras ofrecer más de 320 conferencias a nivel mundial y publicar una segunda entrega, Habif vuelve a las estanterías con ‘Ruge o espera ser devorado’, libro que empezó a escribir durante la pandemia de covid-19.

“Cuando nos encontrábamos en cuarentena empecé a reflexionar sobre las consecuencias de lo que hemos vivido en los últimos años. De las mordazas a las que nos enfrentamos, de las híper exigencias de la productividad y de cómo la sociedad tiene como cometido arrancarnos nuestras rarezas y acallarnos. Me sentía cada día más encarcelado ante la idea de levantar la voz o de compartir mis ideas”.

¿Pero cómo enfrentarnos a esas exigencias y a lo que él llama las ‘dictaduras de las redes sociales’? El autor tiene la receta.

Tres pasos para una vida plena

Inspirar, inflamar y rugir. Estos tres pasos son los que Habif considera fundamentales para enfrentarse a los designios sociales cada vez más intensos.

“Son conceptos que considero que jamás deberían estar fuera de cualquier estrategia, de conquistar un ideal o de avanzar en una causa. Son herramientas que si bien no son perfectas, ayudan al lector a construir un mapa de intención y a entender las rutas por las que puede navegar para obtener el futuro que quiere”, explica.

Y si bien el autor es un cristiano practicante, considera que, más allá de la fe, es necesario que las personas oren o mediten a diario. “Son estados que en realidad provocan un cambio de materia interna y que te ayudan a escucharte a ti mismo”.

Sostiene que en esta recta también hay espacio para la vulnerabilidad y el fracaso. “Hoy en día tenemos tanto miedo a fallar. No consideramos que el dolor es una herramienta de construcción, no de destrucción”.

“Me considero un buen amigo, alguien que te apoya mientras sanas; pero sí siento la responsabilidad de hacer las cosas de manera consciente y de ser muy diligente”. ANGELO CHAMBA

Ni coach ni gurú

Pese a su éxito, Habif no se considera ni un coach, ni un motivador, muchos menos un gurú, pese a que así le llaman sus fans.

No le gustan las etiquetas y asegura que si bien hoy en día está volcado a la escritura, esto podría cambiar en cualquier momento. “Las etiquetas pueden ser reductivas. No me considero ni gurú, ni coach, ni nada. Trato de aportar a la sanación de las personas desde mi coyuntura personal, pero no le digo a nadie cómo vivir”.

Añade, no obstante, que frente a la aceptación del público a sus propuestas, sí siente la responsabilidad de ser constante con lo que predica. “Me considero un buen amigo, alguien que te apoya mientras sanas; pero sí siento la responsabilidad de hacer las cosas de manera consciente y de ser muy diligente”.

Cara a Cara

¿Qué les responde a quienes le llaman el Ricardo Arjona de la motivación?

¡Me parece perfecto! ¿Qué sería esta vida sin adversarios? Sería aburridísima (ríe). Hablando en serio, creo que los detractores también pueden aportarte mucho. Hay críticas muy válidas que te ayudan a abrir tu panorama.

¿Cuál es su mayor éxito?

Mi matrimonio. Mi esposa es mi mejor apoyo y mi mayor éxito.

¿Qué es lo que más le llama la atención de Ecuador?

La zona andina me parece intrigante. Tiene una topografía muy distinta a la de mi país. Los volcanes, por ejemplo, me parecen fascinantes. Me encanta la cantidad de fauna y flora, además de la comida. ¡La comida me encanta!

¿Qué platos le fascinan?

El ceviche y el bolón de verde. Disfruto mucho la comida. Me parece otra forma de amar.

¿Qué lee el escritor?

Soy un lector diario de la Biblia, pero además de eso leo de todo. Ahorita estoy retomando a Oscar Wilde.