Cynthia Farah, finanzas y moda se llevan bien

Encontrar a Cynthia Farah con tiempo libre es complicado; sin embargo separó un espacio en su agenda para dialogar con SEMANA.

Finanzas y diseño de joyas comparten su corazón y son los que demandan tiempo en sus procesos creativos.

En su más reciente proyecto como coach de dinero, su número de seguidores no ha dejado de subir en Instagram. Detrás de eso, dice que ha habido una construcción de imagen como marca personal. Los contrastes, su fidelidad al diseño ecuatoriano, y a los accesorios hechos por sí misma debaten la atención en ese estilo que la convierten en una verdadera jefa moderna.

Cultura libanesa en sus joyas

Ha trabajado con piedras naturales como la pirita. cortesía: andrea alvarado

En su ADN está el talento con las manos. Cuenta que lo heredó de su mamá Pilar Chambers, quien ha acostumbrado a hacer manualidades. “El interés por crear se dio porque no encontraba diseños de accesorios que me gustaran, así que empecé a hacerlo empíricamente”, recuerda. Estos tuvieron aceptación de las mujeres, lo cual la animó a emprender y crear su línea Habiba Jewelry.

Así lleva seis años en este rubro que le ha permitido trabajar con piedras naturales como la Pirita, conocida por atraer la abundancia; y asimismo, con materiales como la paja toquilla, entre otros, a los cuales les va incorporando tendencias.

Siente que este gusto se entrelaza con su ascendencia libanesa paterna. “Creo que tengo muy marcada esa cultura en la parte de los negocios y la pasión por la joyería. Jamás salgo sin accesorios, nunca me verán sin aretes o collar”, confiesa con espontaneidad.

Su imagen, su marca

Cynthia ha ido construyendo su imagen en el que opta por usar tonos vibrantes. cortesía: andrea alvarado

La pandemia le abrió un nuevo escenario: el virtual. Y desde su cuenta como coach de finanzas va reflejando su estilo. “Las ejecutivas suelen llevar un look muy sobrio con tonos neutros u oscuros. A mí, en cambio, me gusta los blazers con tonos vibrantes, prendas de un solo hombro, o combinaciones con jean. Incluso he promovido el tema de mostrarme sin maquillaje. Lo hago sobre todo al hacer historias”.

Y es que ella tiene un lema: “La ropa que te haga feliz”. Y eso va conectado en cómo construyó su imagen lejos de ese concepto convencional que había sobre las jefas.

Shopping consciente

A la hora de invertir, prefiere hacerlo en carteras o vestuario; poco en zapatos. cortesía: andrea alvarado

Comprar con conciencia es algo que practica en su relación con la moda. “Ya no adquiero algo barato que me dure solo dos días (literal), valoro los precios, y asimismo compro diseño local por respeto a lo que hay detrás de muchos emprendimientos. Sixtina, Afrikana, D’Mori, Chantilly son algunas de sus favoritas. Todo eso ha sido un cambio grande a raíz de que construí mi marca personal”, enfatiza.

Ahí también conjuga sus conocimientos como coach de finanzas. “Compro todo con tarjeta de crédito, y no hago diferidos ni rotativos, porque sé que ese valor lo debo pagar a fin de mes”, explica. “Cuando lo vivido está pagado, es mucho mejor”, agrega.

A la hora de invertir, prefiere hacerlo en carteras o vestuario; poco en zapatos. “Comprar marcas de alta gama fue una evolución. Antes me decía: para qué, ahora lo veo como un regalo a mí misma”, comenta. Gucci, Cartier, Louis Vuitton y Carolina Herrera son sus preferidas. “Antes de adquirir una es necesario analizar si la puedes comprar de contado. Cuando la compra es por impulso, suele terminar en deuda”.

Un estilo de vida que, sin duda, tiene detrás la experticia de Cynthia al saber manejar las finanzas con inteligencia.

Al comprar:

Ojo con las ofertas: Al ver etiquetas de 50 % o 70 % hay que analizar si se necesita o no ese ítem. Si no es una necesidad, será un gasto.

Piezas versátiles: Si en su armario tiene ropa aún con la etiqueta o, sin usar desde hace seis meses, significa que ahí desperdició el dinero porque es una compra a la que no supo sacarle provecho. Es preferible optar por prendas versátiles que sí las va a lucir.

Las tarjetas de crédito: La idea de comprar con esta herramienta es que ese valor lo puedan pagar a fin de mes o por diferido. Si las utiliza porque no le alcanza el dinero, es señal de que debe hacer una transformación en su relación con las finanzas, con el fin de evitar que se convierta en una deuda imposible de pagar.

La moda como inversión: Apostar por una marca que le garantice calidad y que perdurará en el tiempo se convierte en una inversión.