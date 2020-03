Las personas adultas, de 65 años en adelante, no deben salir de sus casas.

Es fundamental que las personas practiquen a conciencia las medidas de protección como lavarse las manos, no saludar ni con abrazos ni besos, no tocarse la cara y no salir de casa, este último consejo es prioritario que lo practiquen las personas mayores de 65 años, especialmente quienes tengan alguna enfermedad subyacente como afecciones cardíacas, presión arterial alta, pulmonares, diabetes o cáncer, ya que en estos grupos, su condiciónn de salud los hace más vulnerables al coronavirus, lo recalcan una y otra vez médicos, casas de salud y la OMS.

Cardíacos e hipertensos en riesgo

De allí que evitar el contagio en esta población es fundamental. Y de ello depende el cuidado que se prodiguen a sí mismos y el que provenga de sus familiares. "Los pacientes con patologias cardiovasculares deben prestar especial atención, pues al tener su sistema inmune débil, son más vulnerables a cualquier tipo de infección, e incluso un riesgo mayor de muerte si contraen coronavirus", dice el doctor Roberto Lecaro, cardiólogo y miembro de la Sociedad Interamericana de Hipertensión.

Una afirmación que está respaldada por un análisis sobre los primeros 99 pacientes con coronavirus en Wuhan, China, publicado a fines de enero en la revista médica The Lancet, indica que la mayoría de ellos tenía otras enfermedades que pudo haberlos hecho más vulnerables al virus, 40 tenían el corazón debilitado o los vasos sanguíneos dañados debido a afecciones cardíacas, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Otros 12 pacientes tenían diabetes, según informa la publicación BBC.

"Los pacientes de 65 años en adelante, con enfermedades cardiovasculares tienen un riesgo significativamente mayor de complicaciones (20 %) y de muerte (6%) cuando contraen la infección, pues vale recordar que el coronavirus es altamente letal", recalca el doctor Lecaro. Y añade que en igual situación de riesgo están los pacientes con hipertensión, renales, diabetes, quienes están más propensos a que el virus entre en sus organismos y desarrollen una neumonía con mortal pronóstico.

Severo daño en los pulmones

Cuando el virus llega a los pulmones, sus membranas mucosas se inflaman. Eso puede dañar los alvéolos pulmonares, que tienen que trabajar más para llevar a cabo su función de suministrar oxígeno a la sangre que circula por todo el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono de la sangre para que pueda exhalarse, explica el doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad Vanderblit en Nashville.

Por eso, ante indicios de fiebre, tos, agotamiento, dolor de garganta y presión en el pecho (dificultad respiratoria) comunícate con el centro de salud más cercano.

"Los pacientes con enfermedades respiratoria como el asma deben seguir la prescripción de su médico. De ser necesario, aplicarse la dosis prescrita del inhalador diariamente, para ayudar a reducir una crisis asmática originada por cualquier virus respiratorio, incluido el coronavirus", manifiesta el neumólogo Iván Chérrez.

¿Qué hacer?

- Lávate las manos frecuentemente, de 10 a 20 veces por día, con agua y jabón.

- Usa alcohol gel.

- Desinfecta las superficies.

- Cubre con pañuelos desechables boca y nariz al toser.