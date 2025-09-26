Cómo preparar cheesecake en casa: cuatro variantes para disfrutar y compartir
Suave, cremoso y con un toque crujiente: el cheesecake es el postre perfecto que también puedes preparar en casa
Pocas cosas despiertan tantos suspiros como un buen cheesecake. Su textura cremosa, el equilibrio entre lo dulce y lo ácido, y esa base crujiente de galleta lo convierten en uno de los postres más amados del mundo. Ya sea en su versión clásica de Nueva York, con frutas frescas por encima, o con un toque de chocolate, el cheesecake es sinónimo de indulgencia y placer.
Pero lo mejor es que no necesitas ser chef para prepararlo. Con ingredientes sencillos -queso crema, huevos, azúcar, galletas y mantequilla- puedes lograr un resultado digno de vitrina. Y si prefieres evitar el horno, existen versiones sin cocción que se refrigeran y quedan igual de deliciosas.
Hacer cheesecake en casa no solo es fácil, sino también gratificante. Puedes personalizarlo con tus sabores favoritos y disfrutarlo en familia o sorprender a tus invitados. ¿El secreto? Seguir los pasos con calma y no tener miedo a experimentar. Un bocado y entenderás por qué este postre nunca pasa de moda.
1- Cheesecake clásico al horno
Ingredientes, 200 g de galletas tipo María, 100 g de manteca derretida, 600 g de queso crema, 150 g de azúcar, 200 ml de crema de leche, 3 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, Ralladura de un limón
- Triturar las galletas y mezclar con la manteca derretida. Presionar la mezcla en el fondo de un molde desmontable.
- Mezclar el queso crema con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea.
- Añadir la crema de leche, los huevos, la vainilla y la ralladura de limón. Integrar bien sin batir en exceso.
- Verter la mezcla sobre la base de galletas y cocinar en horno precalentado a 160°C durante 50 minutos.
- Dejar enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta. Luego, refrigerar durante varias horas antes de desmoldar.
2- Cheesecake sin cocción con frutos rojos
Ingredientes: 200 g de galletas dulces, 80 g de manteca derretida, 400 g de queso crema, 200 ml de crema de leche, 100 g de azúcar impalpable, 1 sobre de gelatina sin sabor, 1 cucharada de jugo de limón, frutos rojos frescos a gusto
- Moler las galletas y combinar con la manteca. Distribuir en la base de un molde y llevar al frío.
- Hidratar la gelatina siguiendo las instrucciones del envase.
- Batir el queso crema con el azúcar y el jugo de limón hasta lograr una crema lisa.
- Incorporar la gelatina disuelta y la crema de leche batida a medio punto.
- Volcar la mezcla sobre la base y enfriar por al menos 4 horas.
- Decorar con frutos rojos antes de servir.
3- Cheesecake de chocolate
Ingredientes: 200 g de galletas de chocolate, 100 g de manteca derretida, 500 g de queso crema, 200 g de azúcar, 3 huevos, 200 g de chocolate semiamargo, 100 ml de crema de leche
- Pulverizar las galletas y agregar la manteca, formando una base compacta en el molde.
- Fundir el chocolate junto con la crema de leche y dejar enfriar.
- Batir el queso crema con el azúcar y añadir de a uno los huevos.
- Agregar la mezcla de chocolate e integrar bien.
- Distribuir la crema sobre la base e introducir en horno precalentado a 150°C durante 55 minutos.
- Dejar enfriar fuera del horno y refrigerar antes de servir.
4- Cheesecake de limón y merengue
Ingredientes: 200 g de galletas dulces, 90 g de manteca derretida, 500 g de queso crema, 150 g de azúcar, 3 huevos, Jugo y ralladura de dos limones, 100 ml de crema de leche, 3 claras de huevo (para el merengue), 150 g de azúcar (para el merengue)
- Triturar las galletas y mezclar con la manteca, forrando un molde como base.
- Mezclar el queso crema, el azúcar, los huevos, la crema, el jugo y la ralladura de limón hasta lograr una preparación homogénea.
- Verter sobre la base y hornear a 160°C durante 45 minutos.
- Para el merengue, batir las claras a punto nieve y agregar el azúcar poco a poco hasta que la mezcla se encuentre firme.
- Una vez frío el cheesecake, cubrir con el merengue y dorar con soplete o en horno fuerte solo unos minutos.
