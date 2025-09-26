Cómo preparar cheesecake en casa: cuatro variantes para disfrutar y compartir

Suave, cremoso y con un toque crujiente: el cheesecake es el postre perfecto que también puedes preparar en casa

Pocas cosas despiertan tantos suspiros como un buen cheesecake. Su textura cremosa, el equilibrio entre lo dulce y lo ácido, y esa base crujiente de galleta lo convierten en uno de los postres más amados del mundo. Ya sea en su versión clásica de Nueva York, con frutas frescas por encima, o con un toque de chocolate, el cheesecake es sinónimo de indulgencia y placer.

Pero lo mejor es que no necesitas ser chef para prepararlo. Con ingredientes sencillos -queso crema, huevos, azúcar, galletas y mantequilla- puedes lograr un resultado digno de vitrina. Y si prefieres evitar el horno, existen versiones sin cocción que se refrigeran y quedan igual de deliciosas.

Hacer cheesecake en casa no solo es fácil, sino también gratificante. Puedes personalizarlo con tus sabores favoritos y disfrutarlo en familia o sorprender a tus invitados. ¿El secreto? Seguir los pasos con calma y no tener miedo a experimentar. Un bocado y entenderás por qué este postre nunca pasa de moda.

1- Cheesecake clásico al horno

Ingredientes, 200 g de galletas tipo María, 100 g de manteca derretida, 600 g de queso crema, 150 g de azúcar, 200 ml de crema de leche, 3 huevos, 1 cucharadita de esencia de vainilla, Ralladura de un limón

Triturar las galletas y mezclar con la manteca derretida. Presionar la mezcla en el fondo de un molde desmontable. Mezclar el queso crema con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea. Añadir la crema de leche, los huevos, la vainilla y la ralladura de limón. Integrar bien sin batir en exceso. Verter la mezcla sobre la base de galletas y cocinar en horno precalentado a 160°C durante 50 minutos. Dejar enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta. Luego, refrigerar durante varias horas antes de desmoldar.

2- Cheesecake sin cocción con frutos rojos

Ingredientes: 200 g de galletas dulces, 80 g de manteca derretida, 400 g de queso crema, 200 ml de crema de leche, 100 g de azúcar impalpable, 1 sobre de gelatina sin sabor, 1 cucharada de jugo de limón, frutos rojos frescos a gusto

Moler las galletas y combinar con la manteca. Distribuir en la base de un molde y llevar al frío. Hidratar la gelatina siguiendo las instrucciones del envase. Batir el queso crema con el azúcar y el jugo de limón hasta lograr una crema lisa. Incorporar la gelatina disuelta y la crema de leche batida a medio punto. Volcar la mezcla sobre la base y enfriar por al menos 4 horas. Decorar con frutos rojos antes de servir.

3- Cheesecake de chocolate

Ingredientes: 200 g de galletas de chocolate, 100 g de manteca derretida, 500 g de queso crema, 200 g de azúcar, 3 huevos, 200 g de chocolate semiamargo, 100 ml de crema de leche

Pulverizar las galletas y agregar la manteca, formando una base compacta en el molde. Fundir el chocolate junto con la crema de leche y dejar enfriar. Batir el queso crema con el azúcar y añadir de a uno los huevos. Agregar la mezcla de chocolate e integrar bien. Distribuir la crema sobre la base e introducir en horno precalentado a 150°C durante 55 minutos. Dejar enfriar fuera del horno y refrigerar antes de servir.

4- Cheesecake de limón y merengue

Ingredientes: 200 g de galletas dulces, 90 g de manteca derretida, 500 g de queso crema, 150 g de azúcar, 3 huevos, Jugo y ralladura de dos limones, 100 ml de crema de leche, 3 claras de huevo (para el merengue), 150 g de azúcar (para el merengue)

Triturar las galletas y mezclar con la manteca, forrando un molde como base. Mezclar el queso crema, el azúcar, los huevos, la crema, el jugo y la ralladura de limón hasta lograr una preparación homogénea. Verter sobre la base y hornear a 160°C durante 45 minutos. Para el merengue, batir las claras a punto nieve y agregar el azúcar poco a poco hasta que la mezcla se encuentre firme. Una vez frío el cheesecake, cubrir con el merengue y dorar con soplete o en horno fuerte solo unos minutos.

