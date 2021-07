Una comida criolla con sabor solidario

Las canchas de la parroquia María Reina, en la urbanización Puerto Azul, acogerán este domingo a su tradicional evento de comida criolla, que llega a su edición 21.

Al igual que el año pasado, el voluntariado de la fundación Educar en Cristo decidió acogerse al formato exprés (listo para llevar), que se puso en marcha debido a la pandemia.

Los fondos irán destinados, como cada año, a la Unidad Educativa Nobel. Con lo recaudado, se adecuarán sus instalaciones para que los estudiantes puedan retornar poco a poco a las aulas, de manera semipresencial.

Lo primero que harán es pintar el lugar y verificar que todo esté en buen estado, además de dotar de mayor equipamiento a la institución y adaptarse a las normas que deben seguir para el regreso seguro de los chicos.

Un nuevo impulso para los niños en la pandemia Leer más

Son 594 niños y adolescentes que viven en sectores como Puertas del Sol, 24 de Mayo y Puerto Hondo quienes se beneficiarán de esta jornada que tendrá sabor solidario.

La presidenta de la fundación, Sofía de Intriago, está convencida de que el público, como es característico del guayaquileño, acudirá a apoyar esta causa social y disfrutar también de platos típicos como encebollado, seco de pollo, sánduches de chancho y pavo, humita, hayaca, choclo con queso, chuzo, hornado, fritada y arroz con menestra con carne, pollo o chuleta.

El voluntariado de la fundación Educar en Cristo se ha mantenido activo en pandemia. Cortesía

Esta vez habrá novedades, no solo porque tendrán cazuela de pescado, sino porque además ofrecerán opciones veganas durante la jornada, que empezará a las 09:00 y se prolongará hasta las 15:00.

La tómbola también será infaltable. “A la gente le gusta y eso nos ayuda en la parte económica”, cuenta la presidenta.

La comida criolla es el gran evento de la fundación que generalmente se realiza en septiembre y que permite recaudar, entre auspicios, donaciones y ventas, cerca de 40.000 dólares.

El teatro de hospital, en busca de actores Leer más

El año pasado se realizó un pequeño festival, debido a la pandemia, y esta vez se alista para este domingo para tener recursos para el retorno de los chicos.

Pero esto no significa que la jornada del noveno mes del año ya no se hará. Están alistando ese evento, aunque aún no se ha decidido el formato, pues dependerá de cómo esté la situación sanitaria del país.

Mientras tanto, el voluntariado no cesa en su trabajo e idea nuevas formas de seguir apoyando a los estudiantes.

El aporte

Las personas que deseen colaborar con esta jornada de comida criolla o con donaciones para la unidad educativa, pueden comunicarse al teléfono (04) 4623423.