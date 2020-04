Clases online, una puerta al futuro

Pocos dispositivos electrónicos. Podría existir algún problema en el caso de que la clase vaya a iniciar pero el alumno no se pueda conectar porque falla el internet, se va la luz o no existe otro dispositivo tecnológico disponible en casa en ese momento para que él lo use. Sin embargo, las plataformas digitales permiten que todas las sesiones sean grabadas para que los más pequeños las puedan revisar en cualquier momento. “Las actividades están diseñadas para que el estudiante las pueda realizar sin que el docente esté presente. Además, es una ventaja para quienes quieran reforzar lo aprendido en días posteriores”, detalla Marcial.