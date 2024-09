Cine: Emma Roberts se “muere” por ser Britney Spears

Desde que la artista estadounidense Britney Spears anunció que su vida será llevada a la pantalla grande, los fanáticos se preguntaron qué actriz podría interpretarla de manera adecuada.

Hace unas semanas, la asistente personal de Spears, Felicia Culotta, habló con TMZ y ofreció algunas ideas sobre la biopic basada en el libro de memorias The woman in me que la artista de 42 años publicó.

Culotta sugirió que Emma Roberts podría ser una buena opción para interpretar a la diva del pop. Además, mencionó a Drew Barrymore como otra candidata ideal, aunque no hizo ninguna confirmación específica.

Emma Roberts, de 33 años, concedió una entrevista a Cosmopolitan y confesó que está dispuesta a tomar el desafío de encarnar a Britney Spears dramáticamente y en todas sus facetas en su ascenso a la fama.

“Quiero decir, es mi gran sueño interpretar a Britney Spears. Es un rumor, pero espero que se vuelva realidad. Recuerdo haberme encerrado en mi habitación, escuchar In the Zone, y decir: ‘No puedo salir de aquí hasta que memorice cada palabra’”, declaró. Esperemos que sea parte del casting.

