Carolina Lalama, un paso adelante

Nacida en Venezuela, contiene una aleación genética de Ecuador y Colombia que se manifiesta, redonda, en su carácter y trayectoria. La influencia de su mamá, Clara Posada, nativa de Medellín, la condujo por los sinuosos caminos del diseño, consolidando un nombre y una marca en el riguroso universo de la moda. “La industria textil en Colombia es muy importante en su economía, y mi madre siempre me llevaba a ferias y fábricas porque estaba relacionada con diferentes marcas de ropa. Caminar por las calles de Medellín es de verdad inspirador”.

‘Made in Ecuador’

Al empezar su carrera fue un clic de inmediato. En California estudio Fashion Design y Fashion Merchandise, y posteriormente realizó una especialización en marroquinería y calzado en Italia.

Al ser su nicho de mercado muy específico, Carolina se siente afortunada con las puertas que se le han abierto a lo largo del camino y la aceptación de sus productos. “Es importantísimo que creamos en lo que hacemos. En mi caso, ha sido fundamental cuestionarme, constantemente, quiénes somos y qué valores queremos transmitir. He trabajado duro por mantener y respetar las tradiciones de nuestros artesanos y la riqueza cultural de nuestro país. Creo que soy una de las pocas personas que se dedican a lo que estudio, y esta carrera se convirtió en mi pasión”.

Bajo estos parámetros de oficio, la diseñadora ha lanzado incontables colecciones al mercado, en una sólida carrera que ha avanzado a paso firme, adaptándose a los cambios y, sobre todo, creando propuestas únicas y bien planteadas. “Constantemente estamos buscando soluciones creativas. Cada diseño es único, hecho completamente a mano en Ecuador, y eso queremos que continúe. Es un negocio que solo funciona si estás todos los días inventando y creando con procesos sustentables”.

Está fascinada con la versatilidad y comodidad de los mocasines, magnolias y botas. GUSTAVO GUAMAN

Tendencias de hoy

Ella considera que la tendencia actual más importante es ser más humanos y enorgullecernos de ello. “Debemos reaccionar rápido a lo que estamos viviendo, usando los recursos que tenemos”.

“Ahora buscamos piezas de alta calidad con las que tengamos mucho en común y una importante conexión. Es el momento para contarle al mundo lo que hacemos y todo el proceso que hay atrás de cada pieza”.

Con estas consideraciones, su ética la impulsa hoy a estar involucrada en un proyecto relacionado a telas recicladas con fibras extraídas del plástico de botellas recolectadas del mar. Su meta es seguir explorando materiales locales y fibras naturales que puedan ser parte de sus colecciones, apoyando a más comunidades ecuatorianas.

Hogar y crecimiento

Alta, guapa y siempre chic, la diseñadora, que acaba de cumplir 40, es una mujer superapasionada y descomplicada a la vez. Amante del chocolate, su sensibilidad se multiplica cuando no está a mil.

Lleva 13 años de feliz matrimonio con Daniel Moreno, su hogar no es nada aburrido, tienen tres hijas que los unen y un amor incondicional por la familia. Zoe (8), Lia (6) y Ella (1 año y medio) fueron sus cómplices para que su carrera amplíe horizontes.

Cuando nació Zoe, se dio cuenta de que había mucho más por hacer y crecer y decide incursionar en colecciones para bebés y niñas. “La línea para mamá/hija se convirtió en un éxito y eso nació con mis hijas. He tenido que adaptar carrera y negocio a mi día a día con tres niñas chiquitas en la casa. Al principio me costó mucho, pero ahora fluyo y me acomodo a las circunstancias”.

Fashionista por convicción, como madre tuvo que bajarse de los tacones. Las niñas fueron creciendo y empezó a subir de altura, pero ahora con Ella, su última bebé, le tocó volver al piso, aunque le fascinan las plataformas. “Ahora estoy fascinada con la comodidad y versatilidad de los mocasines, magnolias, botines y los mules. Cada vez soy más relajada, me encanta el jean en pantalones, blusas, shorts... Y ahora tenemos un proyecto lindo de una colaboración de zapatos con otra marca que sale en unas semanas con mucho jean”.

La diseñadora de calzado junto a sus tres preciosas hijas. Cortesía

Cara a cara

¿Cómo es el clóset de una diseñadora como usted?

Soy fanática de los accesorios, las joyas, carteras, sombreros, abrigos y zapatos. Me encantan las piezas únicas, hechas a mano. Cada vez más me visto con la etiqueta de ‘Hecho en Ecuador’.

¿Cómo equilibrar familia y trabajo?

Siempre mi prioridad será la familia. Sin embargo, mi profesión es mi escape y esa parte creativa me mantiene mentalmente activa y motivada.

¿Qué momentos difíciles tuvo que sortear?

Hace 10 años tuve un derrame cerebral y eso fue muy difícil de superar, pero la fe es la mejor herencia de mi mamá y abuela, que, gracias a Dios, están conmigo.

¿Cuáles son sus mayores logros?

Profesionalmente es un logro ayudar a preservar los métodos ancestrales de nuestros artesanos para hacer un par de zapatos.

¿Qué le gustaría cumplir en un futuro próximo?

Tenemos alianzas y colaboraciones con diferentes marcas y diseñadores, porque sí queremos lograr un gran impacto y superar esta etapa. Ahora estamos por lanzar una colaboración con Florencia Dávalos.

Siempre luce impecable. ¿Cuáles son los secretos para estar bella?

Siempre he sido vanidosa. Mi abuela dice que “la vanidad es una virtud en la mujer”, pero hay truquitos para una mamá como yo: pelo corto, bloqueador con color, rímel y unos buenos accesorios como gafas, aretes y zapatos.

¿Cómo ha vivido la pandemia?

Con altibajos, pero unida a la familia. Por otro lado, no podemos ser apáticos a la realidad. Tenemos un interés común de solidaridad y buscando cómo mantener empleos y apoyar especialmente a la industria textil, que está muy golpeada.

Personal

Profesión : Diseñadora de zapatos de mujer

Esposo: Daniel Moreno