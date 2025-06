Cáncer de ovario: Mitos y realidades sobre la enfermedad

La conocida deportista Flaca Guerrero ha compartido con valentía su experiencia al enfrentar el cáncer de ovario. Desde hace semanas, sus redes sociales han sido testigo de su proceso, con días luminosos y otros más difíciles, pero siempre con una actitud admirable ante la vida. Su testimonio se ha convertido en un mensaje de aliento para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares.

A partir de su historia, vale la pena preguntarnos: ¿Cuáles son los mitos y realidades que rodean al cáncer de ovario? A continuación, repasamos algunos de los más comunes y qué dice la evidencia al respecto.

El cáncer de ovario es uno de los tipos de cáncer ginecológicos más graves y con mayor tasa de mortalidad en mujeres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este cáncer representa alrededor del 3.4 % de todos los casos de cáncer en mujeres a nivel mundial, con aproximadamente 314,000 nuevos casos y 207,000 muertes anuales (OMS, 2023).

A pesar de su impacto, existen muchos mitos alrededor de esta enfermedad que dificultan su detección temprana y tratamiento adecuado.

Mito 1: "El cáncer de ovario siempre presenta síntomas tempranos"

Realidad: Uno de los mayores desafíos del cáncer de ovario es que, en sus etapas iniciales, no suele presentar síntomas claros o estos pueden confundirse con otras afecciones menos graves, como indigestión o síndrome de intestino irritable.

Cuando los síntomas aparecen, la enfermedad suele estar en una fase avanzada. Según datos avalados por la OMS y el American Cancer Society, solo el 20 % de los casos de cáncer de ovario se detectan en etapas tempranas, debido a la falta de síntomas claros.

Algunos síntomas que pueden aparecer en etapas más avanzadas incluyen:

Hinchazón abdominal persistente.

Dolor pélvico o abdominal.

Dificultad para comer o sensación de saciedad rápida.

Necesidad frecuente de orinar

Mito 2: "Solo afecta a mujeres mayores"

Realidad: Aunque el riesgo aumenta con la edad (es más común en mujeres mayores de 50 años), el cáncer de ovario puede presentarse en mujeres más jóvenes, especialmente si tienen antecedentes familiares o mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2 (OMS, 2023).

Mito 3: "El examen de Papanicolaou detecta el cáncer de ovario"

Realidad: El Papanicolaou (citología vaginal) detecta cambios celulares en el cuello uterino relacionados con el cáncer cervical, pero no identifica el cáncer de ovario. Actualmente, no existe una prueba de detección temprana ampliamente recomendada para este cáncer. Algunos métodos utilizados en casos de alto riesgo incluyen ecografías transvaginales y análisis de sangre para el marcador CA-125, pero no son infalibles (American Cancer Society, 2023).

Mito 4: "Si no hay antecedentes familiares, no hay riesgo"

Realidad: Aunque los antecedentes familiares y las mutaciones genéticas aumentan el riesgo, la mayoría de los casos de cáncer de ovario (alrededor del 85 %) ocurren en mujeres sin antecedentes familiares conocidos (National Ovarian Cancer Coalition, 2023).

Otros factores de riesgo incluyen:

Edad avanzada.

No haber tenido hijos.

Endometriosis.

Terapia hormonal posmenopáusica prolongada.

Mito 5: "No hay forma de reducir el riesgo"

Realidad: Aunque no existe una forma segura de prevenir el cáncer de ovario, algunas estrategias pueden reducir el riesgo, como:

Uso de anticonceptivos orales (reduce el riesgo en un 30-50 % según la OMS).

Embarazos y lactancia.

Cirugía preventiva (como la extirpación de un ovario y su trompa de Falopio) en mujeres con alto riesgo genético.

