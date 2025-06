Medellín: destino símbolo de arte, sabor e historia

Rodeada de montañas y paisjes verdosos, se encuentra una ciudad vibrante, llena de vida tanto de día como de noche. Medellín (conocida cariñosamente como Medallo) destaca en el turismo colombiano por ser un destino que combina innovación y cultura en cada rincón. Al visitarla, esta metrópoli lo invita a enamorarse de ella, su clima y su gastronomía. Junto a SEMANA disfrute de un recorrido por los lugares imperdibles que debe conocer en su próximo viaje.

1. Lo más destacado del Centro Histórico, el corazón cultural

El Centro Histórico es uno de los puntos más dinámicos de Medellín. Una de sus mayores joyas es la icónica Plaza Botero, donde 23 esculturas en bronce del maestro Fernando Botero (donadas por él a la ciudad), forman el museo al aire libre más grande del mundo (acceso gratuito). A pocos pasos, también se encuentran construcciones emblemáticas como el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, un edificio de estilo gótico flamenco que puede fotografiar durante su recorrido.

Además, muy cerca de este sector hay varias zonas verdes que lo invitan a desconectarse del ritmo agitado de la ciudad. Entre ellas, el Parque de los Pies Descalzos (con su bosque de bambú) y el moderno Parque del Río, que atraviesa el centro siguiendo el cauce del río Medellín. Junto a este último, también podrá encontrar el Teatro Metropolitano, epicentro de eventos culturales.

El Museo de Antioquia se encuentra en el Centro Histórico de Medellín VANESSA TAPIA

Esculturas elaboradas por el maestro Fernando Botero (donadas por él a la ciudad). VANESSA TAPIA

2. El Pueblito Pais, un ejemplo de tradición antioqueña

En lo alto del cerro Nutibara se encuentra uno de los lugares más encantadores y coloridos de la ciudad: el Pueblito Paisa. Esta pequeña réplica de un típico pueblo antioqueño rinde homenaje a las raíces de la región. La entrada es gratis y cuenta con la tradicional plazoleta central, una iglesia, varias casas de colores con balcones de madera y calles empedradas que lo transportan a otra época. Aunque nadie vive allí, durante el día el lugar cobra vida con la visita de turistas y la calidez de los comerciantes que ofrecen recuerdos y productos locales. Sin duda, el Pueblito Paisa no solo es una parada obligatoria por su encanto tradicional, sino también por la vista panorámica que ofrece de la ciudad desde la cima del cerro.

Entrada al Pueblito Paisa en Medellín. VANESSA TAPIA

Las casas del Pueblito Paisa tiene un diseño tradicional a la arquitectura antioqueña antigua. VANESSA TAPIA

Guatapé: Así es el pueblito mágico antioqueño Leer más

3. Comuna 13 es sinónimo de esiliencia y creatividad

La Comuna 13 es un símbolo de transformación social, cultura urbana y orgullo comunitario. Lo que antes fue una de las zonas más afectadas por la violencia, hoy vibra con arte, color y talento local.

Su recorrido más famoso, el Grafitour, permite conocer a pie los murales que decoran sus calles y transmiten la historia de lucha y cambio del barrio. Debido a su gran extensión, el recorrido incluye varias escaleras eléctricas y diversas zonas para descansar o tomarse fotos.

“Todo el comercio que ven hoy es iniciativa de la misma comunidad. Creamos nuestras propias fuentes de ingreso para no tener que salir del barrio”, dice Mateo Pérez, guía local de la Comuna 13. Hoy en día, la zona está llena de pequeños negocios de comida callejera, dulces típicos, ropa con diseños inspirados en la cultura del barrio, artesanías y espacios para disfrutar presentaciones de rap, break dance y arte en vivo. Si la visita durante el día, podrá conocer más a fondo su historia y conectar con la comunidad. En la noche, la experiencia cambia y lo recibirán con música, fiesta y buen ambiente, ideal para disfrutar otra cara del barrio.

Comuna 13 se destaca por sus graffitis y casas coloridas. VANESSA TAPIA

Comuna 13 cuenta con diversas escaleras eléctricas. VANESSA TAPIA

4. Provenza y su brillo nocturno

El restaurante de Karol G es uno de los más concurridos en Provenza. VANESSA TAPIA

Provenza se ha convertido en uno de los sectores más vibrantes y elegantes de Medellín. Aunque de día es ideal para pasear o tomar un café, al caer el sol es cuando esta zona realmente brilla. Su vida nocturna es una de las más movidas de la ciudad, con una oferta gastronómica que va desde opciones locales hasta sabores exóticos alrededor del mundo, y una amplia variedad de bares, rooftops y discotecas que se llenan de música, cócteles y baile hasta que amanece el día siguiente.

Algunas de las propuestas más populares son el restaurante, bar y discoteca de Karol G (llamados Carolina, Provenza y El Callejón del Gato) y la discoteca 903, recientemente inaugurada por el cantante Maluma.

Para quienes prefieren otra atmósfera, sin reguetón de fondo, también hay opciones donde escuchar a Bad Bunny no es parte del plan. Bares como Konbini (cuya fachada es una tienda japonesa) o La Casa de Rubí (escondido dentro de una heladería) son ideales para quienes disfrutan de la música disco de los años 80 o el jazz en vivo. No cobran entrada pero para ingresar, no puede hacerlo sin antes reservar… y decir la palabra secreta.

Así es la comida típica antioqueña

Para empezar el día, nada como un desayuno tradicional con café recién molido, buñuelo crujiente y almojábana caliente (panecillo hecho con almidón de yuca y queso fresco) . Al mediodía, los platos fuertes roban protagonismo: el mondongo, el ajiaco, la cazuela de lentejas o el infaltable plato típico antioqueño (con arroz, fríjoles, carne, chicharrón, arepa y plátano maduro). Y para cerrar con un dulce, hay postres artesanales como el dulce de guayaba, las clásicas hostias con arequipe, caramelos de coco o un refrescante helado de maracuyá o mango.

El plato típico antioqueño lleva arroz, fríjoles, carne, chicharrón, arepa y plátano maduro VANESSA TAPIA

Lo que debes saber antes de viajar

Clima: Temperatura templada todo el año. Hay lluvias frecuentes especialmente entre abril y noviembre.

City tours: Si desea conocer todos los puntos turísticos en un solo día, diversas agencias ofrecen recorridos desde los $25.

Qué llevar : Ropa y calzado cómodo para el día. Un paraguas en el caso de que llueva.

Moneda: Peso colombiano (COP). La mayoría de sitios aceptan tarjetas de crédito, pero es útil tener efectivo para pagos pequeños. Hay casas de cambios alrededor de la ciudad.

Transporte: Puede usar taxis o el transporte público como el metro o el teleférico (valor por trayecto: $0,80 aprox.).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!