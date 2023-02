Aunque este tipo de cáncer no es muy común, no significa que se deba ignorar su existencia y repercusiones. Su principal causa de aparición es de origen hereditario. Sin embargo, la radiación solar y la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos también tienen su cuota de responsabilidad, por eso deben evitarse o limitar su uso para no sufrir consecuencias tan graves que incluyen la pérdida de la visión y también del ojo”, dice el oftalmólogo Hugo Salcedo.

Cuando la piel del párpado recibe mucha radiación ultravioleta esta se degenera y también la piel cercana al ojo, manifestándose como un bulto o una herida que no cicatriza completamente, y que habitualmente sangra Doctor Hugo Salcedo, oftalmólogo

Explica el galeno que los tumores o cánceres oculares aparecen debido a alteraciones malignas del tejido en esta zona que pueden manifestarse en los párpados, la conjuntiva, el iris, la coroides, retina, y/o en la órbita. Y hace énfasis en que las células dañinas del ojo pueden diseminarse a otras partes del cuerpo (y hacer metástasis).

De allí la necesidad de estar atento a síntomas como modificaciones de la forma y tamaño de la pupila; visión deficiente, sensible y borrosa por la luz natural o artificial; dolor alrededor o dentro del ojo; visualización de destellos, manchas o líneas; aparición y crecimiento de lunares en alguna zona; falta de visión periférica y pupila de color blanco, especialmente en los niños. Y visitar al oftalmólogo para que lo someta a las pruebas de diagnósticos para determinar la fase del cáncer y tratamiento, manifiesta el doctor Hugo Salcedo, oftalmólogo de la Clínica Andes Visión, quien da los siguientes consejos.

Póngalo en práctica

Cuídese de la radiación solar. Los rayos ultravioleta (UV) son extremadamente dañinos para los ojos. “Cuando la piel del párpado recibe mucha radiación ultravioleta esta se degenera y también la piel cercana al ojo, manifestándose como un bulto o una herida que no cicatriza completamente, y que habitualmente sangra”, advierte el doctor Salcedo

Evite la exposición al sol en horas de alta radiación, entre las 12:00 y 16:00. Además, se sugiere el uso de gafas solares con protección UV, así como de gorros o sombreros.

Cuidado con la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos (celulares, ipad computadores, televisores), cuyo uso es a diario y por muchísimas horas. Pueden provocar trastornos en la salud visual, por eso es importante reducir al máximo la intensidad de la luz, mantener una distancia adecuada y no abusar del tiempo frente a ellas. Los lentes con lunas especializadas que actúen como una barrera protectora ante la luz azul son ideales para este fin.

Proteja sus ojos de la luz solar y de la luz azul de las pantallas de equipos tecnológicos Internet

Alimentación saludable y balanceada. Incluya en la dieta productos ricos en vitaminas A y C, que pueden obtenerse de las frutas cítricas y legumbres como zanahorias, cebollas, espinacas, brócoli.

Acuda al oftalmólogo. Si usted llega a notar cualquier alteración en el globo ocular o en el tamaño de la pupila, o identifica algunos de los síntomas descritos anteriormente, vaya al especialista.

Debe saber...

Que hay muchos tipos de cánceres oculares, pero el más común es el melanoma intraocular primario. El cáncer de ojo más común en los niños es el retinoblastoma. El tratamiento va a depender del tipo y la etapa del cáncer. Consiste en radioterapia, láser, cirugía, quimioterapia, entre otros, según la Academia Americana de Oftalmología.

Las gafas deben usarse tanto en la ciudad como en la playa Internet

Ojo con las gafas

En la playa no solo se preocupe por llevar protección solar sino también gafas de calidad que protejan sus ojos, estas deben tener:

Recubrimiento UV. El filtro UV 400 es la mejor categoría en lo que a gafas de sol se refiere, permitirá bloquear los rayos con varias longitudes de onda, evitando daños en la retina. “Este filtro es la única garantía de que las gafas protejan verdaderamente a los ojos del sol. No es cierto que mientras más oscuro el lente, mayor protección; de hecho existen lunas claras con buena protección UV”, dice el doctor Alejandro Lalama, quien añade que este objeto lo protegerá además de agentes externos como la arena o el polvo.