Sus 24 años han sido suficientes para alzar su voz y reflejar sus ideales. Es Camila Cedeño Ortega, cuyos días son movidos por su activismo de erradicar la violencia contra la mujer.

Desde su natal Guayaquil conversó con SEMANA, en medio de una agitada agenda que transita entre el trabajo y los viajes que hace por su proyecto Muvalmu (Mujer Vales Mucho) con el cual intenta reescribir el presente de las ecuatorianas, y donde el hombre también tiene un rol importante.

Entregada a la labor social

Estar al corriente de lo que pasa en la sociedad es parte de su esencia que se va reflejando mientras fluye la entrevista. “Uno de nuestros pilares es el conocimiento y por eso es imprescindible saber cómo actuar ante el maltrato. Pero para llegar a eso, las mujeres debemos reconocer lo valiosas que somos”, dijo y sobre aquello Camila nos adentra en sus vivencias.

Ya desde la etapa colegial, dice que centró su interés en hacer voluntariados. Esa mirada marcó de a poco su rumbo en empoderar a quienes padecían violencia intrafamiliar.

“El primer caso que conocí fue en Monte Sinaí, en donde la mamá de un niño, a quien yo daba ayuda social, presentaba una gran mancha en su rostro. Tras entrar en confianza, la señora me confesó que esa marca se le formó luego de que su esposo le lanzara la sopa hirviendo, causándole una quemadura de tercer grado”, cuenta con indignación.

Con el tiempo, mientras cursaba la carrera universitaria de Comunicación Social, los casos de maltrato físico dejaban de ser lejanos para Camila, y empezaba a verlos entre su círculo de amigas. “Comencé a investigar, e incluso mi madre, quien es abogada, fue mi guía para entender esta problemática que la veía en todo estrato social”.

A la par de sus estudios, comienza a agruparse en el movimiento político CREO, donde pudo tener más contacto con sectores vulnerables.

Con esos pilares nace su proyecto Muvalmu (Mujer Vales Mucho), para crear oportunidades y cambiar una realidad dolorosa en el país. Pero no iba sola, con ayuda de profesionales en diferentes ramas ofrece de forma gratuita desde asesoría legal hasta atención psicológica a quienes han sufrido de violencia y, asimismo, imparte diferentes talleres que incluyen defensa personal y ramas de emprendimientos como repostería o costura.

Estoy aquí de pie por las mujeres. La vida es eso: un camino para dejar huellas

Si bien inició esta labor por los diferentes cantones del Guayas, ha llegado también a otras ciudades como Ambato y Cuenca. “De cada cincuenta mujeres, un 70 % de ellas ha cambiado su vida”, comenta sobre sus pupilas y agrega “creo firmemente que una mujer puede lograr que otra brille junto a ella, somos merecedoras de respeto, amor e igualdad”.

La repercusión de este proyecto ha sido tal que Camila lo presentó en Italia mientras representaba a Ecuador como Miss Progress 2019 y, para orgullo de ella, Muvalmu quedó en el top 3 en la categoría “Human Rights”.

Aquello hizo que resuene más y durante la pandemia, se convirtió en refugio de mujeres que fueron víctimas de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. “Me da impotencia no poder abarcar a un grupo más grande de señoras, pero se necesitan más recursos para ayudar. Hasta ahora todo es autogestión, por eso mi aspiración es convertir esto en fundación”, anhela.

Camila Cedeño, es la directora del proyecto Muvalmu. foto cortesía

“Ellos tienen un rol importante”

Para Camila, ambos géneros tienen las mismas capacidades de hacer las cosas. Es así como entiende el feminismo; “no es otra cosa que buscar igualdad”, sostiene y añade que esa fue la enseñanza que le dio su abuelo Enrique desde niña.

Abrir esa brecha es lo que intenta también a través de sus labores y, para suerte de ella, en el camino se ha ido topando con varones que ya empiezan a cambiar su postura.

“La lucha no solo recae en nosotras. La empatía también debe reflejarse en ellos. He tenido la bendición de ir conociendo ángeles. Desde abogados hasta instructores de jiu-jitsu, que me han dicho: ‘Cami, yo también quiero ayudar’. Y juntos hemos empoderado a miles”.

PERSONAL

Guayaquileña de 24 años.

Es licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas.

Creadora del proyecto Muvalmu.

Miembro de la Red de Mujeres UPLA (Unión de Partidos Latinoamericanos).

Es parte de la United Nations Women Training Centre de la ONU Mujeres.