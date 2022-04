Sus lienzos están en el Museum of Modern Art (MoMa) y en el New School for Social Research, dos prestigiosas instituciones culturales de Nueva York. Incluso adornan la biblioteca del Palacio de la Circasiana, uno de los inmuebles más característicos de la capital. Sin embargo, el nombre de Camilo Egas no resuena como lo hace el de Oswaldo Guayasamín o Eduardo Kingman.

Fabián Paocarina, director del museo que lleva el nombre del artista, ubicado en el centro histórico de Quito, señala que esto se debe a su migración a Estados Unidos en los años veinte, y a su posterior ruptura con el país. “En 1939, el gobierno ecuatoriano le encargó, junto a Kingman y a Bolívar Mena Franco, realizar un mural para la Feria Mundial. Sin embargo, en esa época, la sede diplomática aun lo relacionaba con su primera etapa artística en las que pintaba, por ejemplo, a las floristas. Pero para ese entonces él ya se había volcado al indigenismo, y el mural destacaba la injusticia social en Ecuador. Fue muy mal recibido por el gobierno, tanto que le quitaron su cargo de agregado cultural. Ahí se dio una ruptura que tomó veinte años en recuperarse”.

Pero ese tibio reencuentro, que se dio con una muestra poco antes de su muerte en 1962, no fue suficiente para devolverle el renombre en el Ecuador a quien los expertos llaman el precursor del indigenismo nacional.

Esta es una situación que el Museo Nacional del Ecuador pretende remediar este año, con una serie de actividades volcadas a la memoria de Egas. La primera de ellas fue la reciente inauguración de una muestra cuyo eje central es ‘Calle 14’, considerado el lienzo cumbre del creador.

Los teatros se renuevan para renacer tras la crisis Leer más

Como explica Romina Muñoz, directora del Museo Nacional, ente encargado del Camilo Egas, este no se había exhibido en el país desde hace más de 15 años. “En 2003 y en 2007 se obtuvo la obra en préstamo como parte de exposiciones retrospectivas o contemporáneas, pero es la primera vez donde nos proponemos a dirigir la mirada, de forma especial, a esta obra icónica del arte moderno ecuatoriano y a las búsquedas de Egas de ese periodo”, comentó.

El lienzo, pintado en 1937, recoge la era de la Gran Depresión en Estados Unidos, mostrando a un hombre enjuto y desposeído que espera el tren subterráneo. Muñoz añade que la decisión de exhibir la pieza también se dio frente a su relación con la situación económica que se vive a nivel mundial tras las pérdidas generadas por la pandemia de la COVID. “Egas retrata los desafíos que traen las crisis económicas: las carencias, los golpes afectivos y de salud, los procesos de migración forzosos, la soledad a la que muchas veces nos exponemos. Cuestiones que no están alejadas de nuestra realidad. Seguimos marcados por las secuelas de la pandemia, ahora mismo estamos siendo espectadores de un proceso bélico complejo al otro lado del mundo. Y diariamente nos enfrentamos a desigualdades de un sistema que sigue desatendiendo las urgencias de ciertos sectores”, dijo.

El Museo Nacional del Ecuador intenta recuperar el legado pictórico de Camilo Egas. Karina Defas

‘Calle 14’ está acompañado de otros lienzos de menor tamaño que datan de esta misma época, y que fueron prestados de la reserva del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC).

Para la crítica de arte norteamericana Omaira Alvarado-Petersen, el legado de Egas fue crucial tanto para el país como para Nueva York. “Egas no era un artista cualquiera. Fue docente y director de los talleres de The New School y uno de sus murales más famosos se encuentra ahí. Si bien se lo conoce por el escándalo del ’39 y su repercusión, Egas no solo fue precursor del indigenismo, sino también un artista de vanguardia que terminó su vida en el abstractivismo. Se han perdido muchas de sus obras, y otras están en colecciones privadas y no se exponen”, aseguró.

Y así también lo afirmó Daniela Merino, directora del documental ‘El mural’, sobre la vida de Egas, quien señaló que siete de las grandes obras del artista se han perdido o destruido tanto en Estados Unidos como en el país.

Mónica Varea, la mujer detrás de los libros Leer más

‘Calle 14’ se exhibirá hasta junio. Posteriormente, se han planificado otras actividades, entre ellas mejoras en las salas del repositorio, ubicado en las calles Esmeraldas y Venezuela. Adicionalmente, en julio se inaugurará una exposición alrededor de la serie Ritos, 14 obras pictóricas de 1922. Estas, explicó Muñoz, fueron encargadas por Jacinto Jijón y Caamaño para La Circasiana. “El Museo del Banco Central del Ecuador adquirió estas y otras obras de Camilo Egas en los ochenta y esto motivó la inauguración de un museo en nombre del artista. Nos interesa indagar en lo que motivó al BCE a hacer esta valiosa adquisición. Nos interesa hacer una historia de las colecciones, del origen de estos museos. Y obviamente hacer un homenaje a este importante autor a través de esta serie que cumple 100 años”, explicó.

EL DATO

El museo atiende de 09:00 a 17:00 de martes a viernes y de 10:00 a 16:00 los sábados