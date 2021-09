‘Bye bye’ a los mitos del pelo tinturado

El mundo de la belleza no deja de innovar en las técnicas de tinturado, y aunque miles de mujeres van constantemente al salón de belleza para pintar su pelo, algunas aún no lo hacen por el miedo de maltratarlo o no saber cómo cuidarlo posteriormente. Sin embargo, la estilista Rebeca Loor explica que cada vez existen más opciones para que la salud capilar se mantenga a pesar de la decoloración.

“Lo más importante es escoger a un profesional en el área y seguir sus recomendaciones”.

La experta responde a las preguntas más frecuentes que le hacen sus clientas sobre el cabello teñido.

¿La decoloración daña el pelo?

Es el mito más antiguo, pero no es así. Cada cabello es único y va a reaccionar de forma distinta, todo depende de hasta qué nivel desea aclararlo. Por ejemplo, si tiene su color natural y se tinturará por primera vez, debe hacerse una decoloración súper sutil para que la fibra capilar no pierda fuerza.

¿Es obligatorio usar un champú matizante?

No necesariamente. La función del champú es limpiar las células muertas del cuero cabelludo. Por eso, lo más importante es optar por uno con pH bajo (4,4), que no altere el pH natural. Si la persona se excede con productos matizantes (que aportan pigmentación), puede, poco a poco, ir cambiando el tono de su cabellera de forma más rápida. Es normal que haya una oxidación del color en cada lavada, pero si la decoloración de fondo es correcta, se seguirá viendo bien. Recuerde: no debe lavarlo diariamente. Hágalo pasando uno o dos días.

¿Si me plancho el cabello, se daña?

Depende. Si lo hace con el pelo mojado o sin ningún cuidado previo, probablemente se debilite más rápido. Lo recomendado es siempre aplicar un protector térmico antes de usar cualquier aparato electrónico que emita calor (como el secador, plancha o rizador).

¿El aceite de coco o argán repara las hebras maltratadas?

¡Incorrecto! Aunque externamente dé una apariencia más brillosa y suave, el cabello jamás absorbe el aceite. Si lo usa todos los días, creará una capa alrededor de la fibra capilar y en vez de nutrirla, hará que se deshidrate. Lo ideal es optar por tratamientos de reparación e hidratantes en el salón de belleza, para reponer los nutrientes perdidos.

¿Puedo usar mascarillas caseras?

¡No! Probablemente todas de pequeñas, junto a sus mamás y hermanas, se aplicaron una mascarilla con productos naturales, mas si ya tiene el pelo tinturado y se coloca una, se expone a perjudicar el diseño de color. Esto sucede porque algunos ingredientes (como el banano) pueden acelerar el proceso de oxidación. Lo ideal es optar por mascarillas profesionales (una o dos veces por semana), que sí otorgan directamente las propiedades necesarias para su cuidado, con los lípidos, proteínas y aminoácidos adecuados.