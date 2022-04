Elegir un perro para llevar a casa no es tan sencillo como parece. Los expertos dicen que dar este paso debe ser tan importante como escoger a una pareja, algo así como definir cuál será la ‘media naranja’ canina.

Aunque lo lindo o cariñoso que sea un perro siempre suma puntos a favor, no es lo único que debe tenerse en cuenta. Hay que primero pensar si ambos podrán acoplarse y si el perro podrá seguir el ritmo de su nuevo dueño o viceversa.

Por ello, el primer paso antes de decidirse es tomar una hoja y delinear el propio perfil, sugiere el entrenador de perros Johan Plaza, con más de 20 años de experiencia. Eso implica tener claro un aspecto clave: ¿Me gusta hacer ejercicio o prefiero descansar?

“Maltratar a un perro no es solo pegarle o dejarlo amarrado de la ventana. También se lo maltrata al intentar que haga cosas que no son parte de su naturaleza”, explica.

Y es que tener a un perro encerrado en casa cuando este necesita quemar energías es un error. Lo es también sacar a correr largas distancias y con cierta velocidad a un can que por su anatomía podría no aguantar esa alta actividad. También nos equivocamos al adaptarlo a nuestros horarios. Hay razas que por su pelaje no pueden salir en horas de intenso sol, porque en ese caso estos animales corren el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Johan Plaza recomienda primero hacer un perfil propio para decidirse. Cortesía

Selección

Para elegir hay que saber si primero se cuenta con el tiempo y el presupuesto para cuidar del animal, además de contar con un espacio en casa de acuerdo a su raza y tamaño.

Para los deportistas:

Hay perros que se convierten en grandes compañeros para los amantes del deporte, pues requieren quemar más energía, como los doberman, malinois, golden, husky siberiano, samoyedo y pitbull. Los american bully y bulldog inglés no pueden tener tanta presión por su anatomía.

Para los caseros:

Si a la persona no le gusta el ejercicio y quiere un perro solo para que le haga compañía, puede optar por un pug o un bulldog inglés. Estos igual requerirán paseos, pero cortos. Para quienes gustan de peinarlos pueden escoger un shih tzu, un yorki o un maltés. A ellos hay que cepillarlos y evitar que se le hagan nudos.

Destruyen porque están estresados

Hay quienes piensan que cuando el perro comienza a romper cosas, orinarse en cualquier lugar o a morder zapatos y destruir cuanto encuentra en el camino es porque tiene un problema. Es probable que ese problema lo tenga el dueño, que al no sacar al animal a quemar energía lo somete al estrés y este busca la manera de liberar energías de alguna forma.