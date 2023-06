Tanto las garras como los bigotes son dos de los rasgos que identifican a un gato. Parte de su naturaleza felina es cazar, jugar, caminar, trepar, defenderse e incluso marcar su territorio y para todo eso necesitan sus uñas.

Perros y gatos tienen su horario de alimentación Leer más

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Las enfermedades en los perros ancianos)

Sin embargo, han ocurrido casos en los cuales por evitar que el gato, con mal comportamiento, rasgue muebles y otros artículos, se ha optado por el acto cruel de extirpar quirúrgicamente sus garras. Dicha intervención se llama desungulación u oniquectomía, consiste en la amputación quirúrgica de las falanges distales y garras, lo cual afecta al felino en su día a día.

El dedo de un gato está compuesto por tres falanges y las uñas nacen a partir de la última. Los felinos cuentan con un sistema retráctil en sus patas que les permite ocultar las garras o exponerlas cuando lo necesitan.

Defensa. Con la extirpación de las uñas, el gato no solo pierde su capacidad de arañar los muebles, sino su importante herramienta tanto de defensa como de sujeción para caminar por sitios o subirse a sitios difíciles

Mediante la desungulación se amputa esta última falange de sus dedos para evitar que las uñas vuelvan a crecer.

Mascotas: sea un tutor ejemplar Leer más

“Eso es una mutilación y las consecuencias es que no va a poder caminar bien, ya que no saca la uña, sino toda una falange. El gato tendrá dolor articular, lo cual no se presenta de inmediato, sino más adelante”, explica el veterinario Manuel Puga.

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: La cremación con agua: el adiós ecológico para las mascotas)

La desungulación es una intervención dolorosa e innecesaria que, además, impacta negativamente en el gato a nivel físico y emocional, aseguran los veterinarios. Lo recomendable es buscar alternativas para convivir con el gato, sus uñas y la costumbre de usarlas.

AFECTA A SU BIENESTAR

Según Puga, sacarle las garras a los felinos no es recomendable, más bien resulta perjudicial para su salud y bienestar, ya que puede derivar en dolor crónico, ansiedad y problemas de comportamiento. “Primero, porque le estás quitando un dedito, es una mutilación; y segundo, les genera mucho dolor al momento de caminar y provocará otras enfermedades”. Esta cirugía implica gran malestar y no tiene ningún beneficio para el animal. Sin sus garras un gato se verá privado de sus herramientas naturales para desenvolverse y poder defenderse. No podrá tapar sus necesidades en el arenero, ni rascarse, entre otras actividades. Quitarle sus uñas retráctiles a un gato es como cortarle la nariz a un elefante.

Fotos de gatitos y cachorros podrían ser la solución para tus bloqueos creativos Leer más

UNA PRÁCTICA PROHIBIDAD

Extirpar las garras de un gato doméstico no se da actualmente, así como mutilar orejas y rabos de perros, por impedimento de Bienestar Animal. Solo en casos extremos y por consejo médico. Antiguamente se hacía aquello en zoológicos con felinos silvestres como tigres, leones y más, pero debido a los problemas que les acarreaba esa práctica se prohibió. Lo que recomienda el veterinario es llevar al gato para un corte habitual de las uñas. En la Unión Europea, la Ley de Protección Animal condena esta práctica como un tipo de maltrato, pues las secuelas psicológicas y físicas son muy profundas. Sin embargo, cada uno de los países miembros debe acogerse a esta ley para que sea efectiva en su territorio.