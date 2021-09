Para muchas mujeres, los sostenes son esa prenda íntima que las ayuda a sentirse más femeninas, sexis y hasta puede convertirse en un arma de seducción. En contraposición, hay otro grupo de féminas que rechazan los cánones de belleza impuestos y eligen sentirse más cómodas y con sus senos libres.

Esto es lo que se conoce como movimiento ‘braless’ (sin brasier), que surgió a fines del siglo XX y durante los últimos años ha ganado más reconocimiento porque celebridades como Rihanna, Miley Cyrus, Kim Kardashian, Heidi Klum y Lady Gaga, sin inhibiciones ni vergüenza, muestran sus senos y pezones bajo sus blusas o vestidos.

No hay duda de que el movimiento ‘braless’ sigue masificándose en redes sociales, desde donde muchos youtubers viralizan videos de cómo reaccionan las personas en las calles cuando ven a las mujeres paseando sin sostén.

Kim Kardashian durante una aparición pública sin brasier. internet

“Si me pongo una camiseta no llevo sujetador. Y si llevo sujetador, lo llevo sin nada más”, dijo Rihanna hace unos años en una entrevista para la revista Vogue, al relatar por qué disfruta salir sin tener que preocuparse de la incomodidad de esa prenda.

Pero más allá de esa sensación de libertad sin ataduras, ¿cuáles son las repercusiones para la salud que tiene esta decisión? Acá se lo explicamos.

Los pros y contras

Según Rebecca Serrano, fisioterapeuta máster en Técnicas Avanzadas para el Tratamiento del Dolor, para las mujeres con senos pequeños (copa A o B) puede ser positivo no usar sujetador, porque se sienten más cómodas sin nada que genere presión en el pecho. Mientras que las mujeres que usan copa grande (C o D) tienen mayor probabilidad de sufrir dolor y contractura muscular en la espalda, cuello y hombros, porque al tener mayor peso, tienden a encorvarse hacia adelante, formándoseles una joroba.

“Los músculos se tensan y a largo plazo será más difícil corregir la mala postura. Si esto sucede, es necesario acudir al fisioterapeuta para relajar la musculatura, reducir la tensión y aliviar el dolor”, afirma Serrano. Los bralettes (sin varillas rígidas ni rellenos) son ideales para quienes desean una opción más cómoda. Y recuerde: si hace ejercicio, debe optar por los sujetadores deportivos que tienen soporte extra.

Cómo elegir el correcto

Usar un sostén erróneo ha hecho que algunas mujeres los rechacen rotunda-mente, por la gran incomodidad que les causan. Por eso, la cirujana mastóloga María Elena Zamora explica cuáles son las características que debe considerar al elegir el suyo:

La copa debe envolver y sostener toda la mama, sin que haya ningún abultamiento o espacio a los lados. Si queda muy suelta, generaría una fricción entre el pezón y la parte interna del sostén, lo que puede provocar descamación y picazón.

Los tirantes no deben estar ni muy ajustados ni muy flojos. Deben crear un soporte, pero sin dejar marcas en la piel.

La tela más recomendada es el algodón, porque absorbe el sudor y favorece la transpiración. También debe contar con un porcentaje de fibra sintética (como el nailon o poliéster), para la elasticidad.

Las varillas tienen que estar totalmente recu-biertas por la tela del sostén, cubrir todo el surco mamario y jamás deben tocar directamente el seno, para evitar lastimar la zona.

Derribando mitos

La cirujana mastóloga Zamora aclara alguna de las dudas más frecuentes alrededor del brasier:

¿Los pechos se caen por no usar brasier?

¡Falso! Las glándulas mamarias están atravesadas por una estructura llamada ligamentos de Cooper. Con el paso del tiempo, esos ligamentos comienzan a debilitarse y las mamás se van cayendo. No se puede evitar, aunque se use o no esta prenda.

¿Siempre usaré la misma talla?

No. Puede cambiar por el aumento o pérdida de peso. También podría aumentar a causa del periodo de lactancia. No se obligue a usar una talla de sostén si se siente incómoda.

¿Dejar de usar sostén previene el cáncer de mamas?

El uso del brasier no se relaciona con ninguna patología mamaria o cáncer. Lo demostró un estudio hecho por la revista médica Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. Lo recomendado es llevar un estilo de vida saludable, autoexplorar la zona mensualmente, realizarse exámenes (como la ecografía de mamas) una vez al año y visitar al especialista en mastología.

Experiencias

"Hemos estado sometidas a usar algo para que los pezones no se vean, pero no pasa lo mismo con los hombres. Dejé de usar brasier cuando me di cuenta de que más allá de una forma de rebelarme, lo hacía para sentirme libre conmigo misma. Creé el movimiento ‘Embrace your beauty’ para que las mujeres aumenten su empoderamiento”.

Joselyn Ayluardo || Creadora de contenido y activista por el amor propio y aceptación de los cuerpos

Joselyn Ayluardo está a favor del movimiento braless. cortesía

"Sí, siento que las mujeres tenemos la presión social de usar brasier. Cuando no lo uso, me quedan viendo las ‘chichis’ (porque se nota, así tengas pocas o muchas), y eso es incómodo. Creo que ahora se ha dejado de pensar que el sostén es parte del estereotipo de belleza. En mi día a día lo he dejado de usar, en mi casa jamás lo hago y peor cuando voy a dormir”.

Belén Montero || Comediante

Belén Montero está a favor del movimiento braless. instagram

