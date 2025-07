¿Qué botas elegir según tu altura y estilo? Guía práctica

¿No sabes qué botas elegir? Estos tips de una experta te ayudaran a combinarlas en oficina, noche y looks casuales

Cuando se trata de armar un buen atuendo, las botas pueden ser las mejores aliadas… o un pequeño desastre si no se eligen bien. Este 2025, la moda vuelve con fuerza a los años 2006-2009, y eso se nota también en el calzado. Estas son algunos de los tips que comparte la asesora de imagen Alejandra Paredes.

Las botas que van bien con tu look de oficina

Si lo que se busca es un outfit de oficina o algo casual pero bien armado, hay tips que funcionan muy bien. Alejandra recomienda que, para trabajar, lo ideal es llevar botas que lleguen justo debajo de la rodilla y lucirlas por encima del pantalón, en un color que sea a juego con la prenda (por ejemplo, negro con negro). Este truco estiliza la pierna, da elegancia y mantiene la formalidad. Si además se usan medias nylon del mismo tono, se refuerza el efecto. Para algo más relajado, las biker boots (esas de suela gruesa tipo tractor) son una excelente opción. Combinadas con jeans y una camisa, aportan ese aire de estilo urbano que está de moda.

El tip para lucir botas cuando eres de baja estatura

Aquí el detalle importa. Para quienes miden menos de 1,60 m, las botas no deberían sobrepasar la rodilla. Además, lo ideal es que se mimeticen con el pantalón o las medias para alargar visualmente las piernas. En cambio, si se busca acortar o dar más volumen, se puede jugar con contrastes: por ejemplo, pantalón oscuro con botas claras. Y si se quiere dar más forma a las piernas, se puede optar por botas con detalles como hebillas o costuras marcadas. Las puntas también influyen: si son tipo estileto, afinan la silueta; si son redondas o cuadradas y el tacón es ancho, dan más equilibrio visual.

Las que debes de tener en tu clóset si o si

Si desea realizar una inversión segura y armar un atuendo elegante sin esfuerzo, la estilista recomienda optar por botas de cuero en tonos neutros: negras o camel. Sin adornos, sin hebillas, con la caña ajustada y una punta estileto o cuadrada. El tacón, ni muy fino ni muy grueso, lo justo para dar porte y comodidad. Estas funcionan igual de bien con jeans, faldas o vestidos midi, y pueden durar muchos años.

De los planos al cuero: carteras con sello de Jannina Cabal y Daniela Dapelo Leer más

Las botas ideales para la noche

Para salidas nocturnas, la asesora comparte que las botas planas no son opción. Mejor ir por modelos con algo de tacón (entre 5 y 6 cm) y, si se quiere un toque de tendencia, jugar con acabados metálicos o materiales como el charol. Las botas tipo vaquero también están de regreso, pero se reservan más para el día o planes informales. Si se tiene buena estatura y piernas delgadas, las botas over the knee (hasta el muslo) pueden ser un acierto, sobre todo si se combinan con faldas o shorts y medias del mismo color.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!