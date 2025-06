Boker Tov: Donde los sabores de Israel y la calidez quiteña se encuentran

Si en Quito alguien le dice ‘Shook’ (ají en hebreo) con una sonrisa, es probable que sea fan de Boker Tov, la cafetería que puso de moda los sabores de Israel en Ecuador. Detrás de este proyecto están Dina Dubnitsky, Anna Khayretdinova y Michelle Katz, tres mujeres que se convirtieron en socias, familia y revolucionarias de la gastronomía con un toque de humor y mucho corazón.

Todo comenzó con un blog. “Michelle me mandó un screenshot y me dijo eso, ‘Mami, empieza a cocinar’. Yo estaba recuperándome de un tumor y eso me sacó del bache”, recuerda Dina, la matriarca del grupo. De ahí pasaron a talleres de cocina en pandemia y, cuando vieron que la gente se enamoraba de sus platos, dieron el salto: “Dijimos ‘Boker Tov’ (buenos días en hebreo) y abrimos nuestra primera cafetería”.

El nombre no solo es un saludo, sino toda una filosofía: “Nos encanta que el día empiece con algo rico, con un ‘buen día’ literal”, ríe Dina. Y aunque al principio se llamaba Freskatzo pronto cambiaron a Boker Tov porque, como dice Michelle, “aquí todo tiene significado hasta el ají”.

Boker Tov: Un pedacito de Israel en el corazón de Quito

Acerca del ají… Uno de sus clientes más fieles se obsesionó con la palabra hebrea ‘shook’ (que significa ají). “Le costó aprenderla, pero ahora cada vez que me ve, me dice ‘¡Shook!’ como saludo”, cuenta Dina entre risas. Es parte del encanto de este lugar: no solo venden comida, sino experiencias. “La gente antes no sabía qué era un ‘rugelach’ o una ‘shakshuka’. Ahora hasta los meseros de otros restaurantes nos piden consejos”, añade Michelle.

Empezaron con cinco empleados y hoy son 24. Pasaron de un local en Cumbayá a tres, incluyendo uno en pleno centro de Quito gracias a una tarjeta de crédito. “Nos buscaron porque Michelle es influencer y porque nuestra comida es ‘top’”, confiesa Anna. Pero el éxito no fue fácil: “Los primeros meses fueron caóticos. La fila llegaba a la calle y la gente se sentaba donde podía”.

Lo más bonito es que el equipo original sigue con ellas. “Son nuestra familia. Hasta los que empezaron lavando platos ahora manejan sucursales”, dice Dina con orgullo.

Shawarma estilo Jerusalén, pitas artesanales y mucho ‘shook’: Boker Tov es más que una cafetería, es una experiencia cultural en Quito. CORTESIA EDGAR Sandoval

Sabores auténticos que enamoran: El menú estrella de Boker Tov



Si es su primera vez en Boker Tov, pida la ‘shakshuka’ (huevos pochados en salsa de tomate y especias). “Es nuestra estrella, pero cada plato tiene una historia”, explica Michelle.

Desde el ‘shawarma’ estilo Israel (“no es el típico tubo, es diferente, como la arepa venezolana vs. la colombiana”) hasta las tostadas francesas, todo se hace con ingredientes frescos y cero procesados.

Y no solo es rico, también es sano y sostenible: “Usamos empaques ecológicos y trabajamos con proveedores responsables. Queremos que la gente sepa qué come”, recalca Anna.

Cada plato en Boker Tov es una carta de amor a sus raíces. El ‘rugelach’, por ejemplo, viene de la tradición judía ashkenazí, mientras que la ‘shakshuka’ tiene sus orígenes en el norte de África. “Quisimos traer esos sabores a Ecuador, pero con nuestro toque”, explica Dina. Incluso han creado versiones locales de algunos platillos, como un ‘shawarma’ con ingredientes andinos que mantiene la esencia del original israelí, pero con un giro quiteño.

¿Dónde está Boker Tov?

En Quito se encuentran en Cumbayá, el centro comercial Scala Shopping y en la avenida República El Salvador. Y si quiere aprender más de su cocina, búscalos en redes: allí Michelle sube videos explicando algunos datos curiosos sobre el menú.

El toque familiar que hace único a Boker Tov

Las paredes de Boker Tov están llenas de fotos familiares, libros en varios idiomas y hasta poemas en hebreo. “Queremos que la gente sienta que entra a nuestra casa”, dice Michelle. Los fines de semana, el lugar se convierte en un punto de encuentro donde los clientes no solo vienen a comer, sino a charlar y aprender sobre otras culturas. “Tiene libros de niños, libros de poemas, libros en ruso, libros en hebreo, libros en español... es como un lugar donde comes y también alrededor tuyo es como un lugar de casa”, comenta.

Boker Tov en redes sociales: El marketing que construyó una comunidad

Michelle, como directora de marketing, ha sabido aprovechar las redes para darle vida a la marca. “Subimos videos explicando cómo se come cada plato, contamos las historias detrás de los ingredientes”, dice. Esta estrategia les ha valido una comunidad fiel que no solo consume su comida, sino que participa activamente en la evolución del menú. “A veces nos piden platillos especiales y si vemos que hay demanda, los incorporamos”, añade Anna.

De Cumbayá al centro: La expansión de un sueño gastronómico



Expandirse sin perder la esencia. “Seguiremos siendo ese lugar donde te sientes en casa, con fotos de nuestra familia en las paredes y libros en ruso, hebreo y español por todos lados”, promete Dina. Y por supuesto, seguirán enseñando palabras nuevas. “Que la gente sepa que un ‘rugelach’ no es un croissant… ¡y que el ‘shook’ es ají!”, bromea Michelle.

Sánduches fuera de lo común

En esta cafetería, la experiencia gastronómica va más allá de lo convencional. Sus ‘sánduches artesanales’ son una verdadera delicia, preparados con pan de masa madre recién horneado y rellenos creativos como el ‘pastrami casero’ con mostaza antigua y pickles fermentados en casa, o la versión vegetariana con berenjenas asadas y tahini (su costo está entre $ 9 a $ 11). Pero sin duda, las estrellas son sus ‘pitas recién horneadas’, que sirven como base para sus famosos shawarmas estilo Jerusalén ( $ 15). A diferencia del shawarma tradicional, el de Boker Tov se sirve en una pita esponjosa y abierta, rellena de carne marinada por 24 horas, ensalada fresca y su característico hummus cremoso, creando una explosión de sabores auténticos.

La magia de estos platillos está en los detalles: desde las especias del Medio Oriente hasta las técnicas de preparación transmitidas por generaciones. Las pitas, por ejemplo, se hornean a diario en su cocina y se inflan frente a los comensales, esto crea un espectáculo aromático que anticipa la experiencia culinaria. Para quienes buscan algo más ligero, ofrecen ‘pitas rellenas de falafel’ crujiente o sabores innovadores como la combinación de pollo con mango y curry (costo entre $ 6 a $ 8). Cada bocado no solo satisface el paladar, sino que transporta a las calles de Jerusalén y mantiene siempre ese toque casero que hace de Boker Tov un lugar especial en Quito

