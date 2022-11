Las bodas ya no se limitan a salones si no que se transportan al aire libre en playas o haciendas

Dar el ‘sí acepto’ es un momento único y especial en la vida de una pareja y un motivo de celebración para toda la familia y amigos. Por ello, desde que se recibe la invitación hasta que llegue el gran día, los afortunados invitados deben organizar su agenda y elegir sus outfits ideales para disfrutar al máximo de la música, el banquete y la bebida, pero sobre todo festejar el amor de los nuevos esposos.

Apenas empiece la cuenta regresiva, lo más recomendable es no dejar a última hora la elección de su vestimenta para que sea acorde al lugar y a la hora. De esta manera, no experimentará el mal sabor de que una vez llegada la esperada fecha descubra que no ha acertado con su look.

Para esto, en SEMANA compartimos las recomendaciones de expertas sobre cómo vestir para la celebración de un matrimonio al aire libre durante el día, ya sea en una hacienda o en la playa en un clima cálido, para que pueda disfrutar sin perder el estilo.

“Lo primero es tener súper claro el ‘dress code’ (código de vestimenta) del evento, que se especifica en la invitación. También estar informado de las dos reglas de oro que no puede dejar pasar por alto: no vestir de blanco, color que está reservado solo para la novia, además de no escoger un atuendo que luzca muy informal ni utilizar el traje de baño como parte de la vestimenta”, expresa la diseñadora de modas Mariana Burgos.

Por su parte, Viviana Aguayo, consultora de imagen personal y corporativa, señala que ante la duda, lo mejor es preguntar. “La tendencia está en romper reglas y depende del estilo de cada persona. Además, en una boda durante el día la etiqueta no es tan rigurosa como en la noche”.

¿Y los zapatos tenis?

Aunque el comfy style sigue en tendencia, dependerá del estilo de la persona, quien debe elegir de la moda lo que le acomoda.

“Si opta por tener como calzado unos tenis, procure que estos sean casuales y no los que usa para hacer ejercicio. Lo importante es que se vean impecables”, explica Aguayo.

PARA ELLOS

Vestimenta

El look ideal para una boda en el día es un traje en tejido de lino, que es un género de origen vegetal, lo que refleja un estilo fresco y cómodo. Como segunda alternativa puede utilizar una guayabera.

Uso de guayabera pinterest

Otra opción es vestir un saco sport de una tela diferente a la del pantalón, pero que luzca armónico.

Lo importante al vestir es la comodidad PINTEREST

Las tonalidades pastel o claras como el celeste, gris, beige, camel serían un must have. En este estilo no es necesario usar corbata si el código es casual y puede añadir un pañuelo.

En caso de que la invitación exija traje formal, debe usar corbata (preferiblemente delgada) y los colores más neutros y de estilo clásico, procurando que la tela sea lo más ligera posible.

Calzados

“Los zapatos pueden ser mocasines u oxford con suela de goma para los caballeros con gustos más tradicionales o calzado de cuero o lona sin cordones, para los más modernos”, menciona Viviana Aguayo.

PARA ELLAS

Vestimenta

Vestido corto a la rodilla si es casual, o largo midi si es formal. Como alternativa, utilizar una falda con blusa, un traje tipo sastre o un jumsuit.

La tela puede tener colores vibrantes, color block, estampados o mangas asimétricas si es casual, y claros si es más formal.

Puede optar por tejidos como guipur, encajes, tul, transparencias, para así llegar a un look delicado, femenino y natural.

Si desea lucir más sofisticada y en tendencia, puede elegir algo de pedrería o flecos en los detalles de su indumentaria. Es ideal que la tela sea fresca y ligera, como el lino, la seda o fibras naturales, y con pocos brillos.

No a los colores oscuros, ni a los vestidos largos, excepto si es dama o madrina. Tampoco los minis, ya que le quitan solemnidad al evento.

Vestidos para las invitadas INTERNET

Calzado

Lo más importante es su comodidad. Lo aconsejable es descartar los tacones finos o de aguja en desniveles. Mejor escoja entre plataformas, tacones cuadrados, con taco magnolia, flats o incluso zapatos deportivos.

Peinado

Prefiera llevar el cabello suelto o con medio moño, agarrándolo estratégicamente para que este no le cubra la cara.

Si su vestido tiene escote, elija un moño semirrecogido con una trenza. Evite los peinados demasiado estructurados.

EL CONFORT ES IMPORTANTE

Si usted es el organizador de la boda y desea que sus familiares y amigos se sientan cómodos en el lugar que eligió para realizar el evento, debe tener en cuenta algunos factores para evitar que pasen un mal rato:

Tenga un plan B por si llueve, como carpas adicionales y demás.

Verifique el clima y la ubicación del sol en el momento de la ceremonia.