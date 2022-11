La edad cronológica no siempre coincide con la edad de la piel, más aún si no se ha mantenido una rutina de cuidados. Entonces el envejecimiento empieza a hacerse presente, modificando el aspecto del rostro.

Sin embargo, para contrarrestar cualquier cambio aparecen a diario muchísimas innovaciones en el campo de la cosmética. Y entre esas, los productos coreanos llevan la batuta. Es lo que se conoce como ‘belleza K’, que se ha vuelto un boom no solo en los stands de tiendas en Occidente, sino también en las redes sociales, pues a través de TikTok o Instagram se ha podido evidenciar por qué la mujer coreana es famosa por tener una ‘piel de porcelana’.

En SEMANA dialogamos con expertas para conocer los secretos tanto en la rutina skin care como también en el maquillaje coreano, que hacen lucir un cutis sano y radiante.

La cultura de madre a hija

A criterio de la cosmiatra Pilar Navarrete, los buenos hábitos alimenticios, la limpieza de la piel, el orden y la forma en que se utilizan los productos son parte del éxito de una rutina facial. Y es eso, precisamente, a lo que dan énfasis las orientales.

“Las coreanas tienen muy arraigada la cultura del cuidado de la piel. Tanto así que desde que son niñas aprenden de sus madres cómo deben de cuidarse para que al ser adultas puedan tener una piel tersa y suave, en la que no se vean prematuramente los rasgos del envejecimiento”, explica.

Esto las lleva a familiarizarse desde su niñez con mascarillas, limpiadores, cremas, entre otros ítems. “Es una tradición de ‘madre a hija’ y que tiene relación con el respeto que merece la piel”, sostiene la experta.

Aunque en Occidente no pasa igual, nunca es tarde para empezar y el sector de la cosmética se encarga de dar las facilidades.

“No es necesario usar productos coreanos. La cultura coreana también usa productos americanos y asimismo aquellos hechos de manera natural. Lo importante para ellos es seguir los pasos del skin care coreano, que es lo que debe repetirse constantemente para obtener resultados”, sugiere. ¿Lista para unirse a esta tendencia? Conozca las claves.

10 pasos famosos

Los activos presentes en la cosmética coreana son los responsables de lograr un cutis revitalizado y luminoso, gracias a las funciones que poseen. “La base de una buena rutina de skincare coreano nocturno es la doble limpieza”, explica Navarrete, quien además comercializa este tipo de productos. Estos son los pasos que debe seguir, tanto en el día como en la noche.

Limpiador desmaquillante bifásico para quitar todo residuo de maquillaje. Jabón, con el fin de eliminar la contaminación y las células muertas. Exfoliante (usar solo una vez a la semana). Tónico que regule el pH de la piel. Aceites esenciales, que por su formato acuoso penetran profundamente en la piel más que otras sustancias. Sérums o ampollas, ya que contienen sustancias muy beneficiosas con alta concentración de principios activos. Mascarillas, ya sea que tengan forma de ‘sabanita’ o rodajas. Solo aplíquelas una vez por semana. Contorno de ojos, para prevenir las temidas arruguitas y patas de gallo y corregir ojeras. Crema hidratante para sellar la rutina. Protector solar (aplicar únicamente en la mañana).

Sus productos tienen: Ácido hialurónico, Centella asiática y Retinol

Makeup coreano

La cosmetología coreana es fantástica así como sus trucos de maquillaje.

Para la maquilladora María Fernanda Herrera, “la rutina skin care es básica antes de maquillarse, ya que los productos con centella asiática y el ácido hialurónico preparan la piel para que se vea radiante”.

Explica que el makeup look se caracteriza por tener un toque elegante y natural. “En el maquillaje coreano no están permitidos los excesos, aquí destaca el cuidado y ‘jugosidad’ o hidratación de la piel. A tonos como el azul o los verdes se les da un no rotundo, preferimos la gama de los colores tierra, o claros como rosa o melocotón”.

La profesional indica que en Occidente ya se comercializan artículos novedosos creados por ellos, como las tintas para labios y rubor. “Estos son el boom y al ser ‘todo en uno’, definitivamente acortan tiempo y presupuesto. Son muy fáciles de usar y se los encuentra en variedad de colores para todo tipo de piel”.

Para lograr el maquillaje siga estos consejos

Piel: Aplique primers o prebases para mejorar el aspecto de su piel. No olvide corregir imperfecciones.

Ojos: Los tonos melocotón, rosa o marrón son los aliados en sombras. Realice un delineado fino solo en el párpado superior y aplique rímel a prueba de agua.

Rubor: A las coreanas les gusta aplicar mucha cantidad, para lograr un look muy sonrojado que les da un aspecto joven y fresco.

Labios: Suelen lucirlos con la técnica de degradado, es decir colocan un poco de color en el centro de la boca y lo difuminan hacia afuera.