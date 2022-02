¿Qué es la biodescodificación?

Es un entrenamiento que desprograma su mente de creencias limitantes provenientes del pasado, las cuales pueden haberse arraigado en su psique desde la infancia, la gestación en el vientre de nuestra madre o incluso de manera transgeneracional.

¿En qué se basa?

Este método basa su disciplina en años de estudios de científicos, doctores y psicólogos que avalan la interacción de esta tríada entre psique, cerebro y órgano. Es decir que todo está conectado y que lo que se manifiesta en el plano físico empieza en la mente como una somatización.

¿Cómo actúa?

Es ahí donde la biodescodificación ofrece herramientas e invita a la autoindagación para sustituir lo limitante por una visión más amorosa y responsable de nosotros mismos. El amor y la responsabilidad son claves para cambiar los paradigmas que tenemos.

Atraer y fortalecer el amor Leer más

¿En qué casos se la puede utilizar?

Ejemplo de esto es el estrés al que hoy en día se adjudica la mayoría de nuestros males y no es más que un mecanismo de defensa natural al que se debe estar en capacidad de activar y desactivar. Pero nuestra mente debido a las creencias limitantes que tiene, como el miedo, no sentirse merecedor o victimizarse, no reconoce el momento de desconocectarlo, prolongando ese estado de estrés a límites peligrosos y generando enfermedades.

Así es el proceso

Identificar un conflicto o síntoma.

Precisar la situación desencadenante.

Determinar la creencia que lo programó.

Buscar la semejanza con algún miembro de la familia (sea de crianza o consanguíneo).

Luego de identificar la creencia limitante que se instaló y causante del conflicto, reemplácela por una nueva visión más amorosa y responsable que le permita tomar las riendas de su vida y lograr las metas de manera más efectiva.

Detalle

Preste atención a su cuerpo, a veces se enferma para que sane su alma.

* Alejandra es Terapeuta y Reiki master. Instagram: @alejandragomezmayol