Los accesorios indispensables para el hombre moderno: de la billetera al bolso

Conoce la gran variedad de diseños y aprende a cómo combinarlos en tu look cotidiano sin perder su estilo masculino

En el mundo de la moda, los complementos se han convertido en parte indispensable de los atuendos modernos para hombres. No solo son funcionales, sino también una expresión del estilo propio. Ya sea la billetera, el bolso o el maletín adecuados, pueden completar la vestimenta y ser prácticos al mismo tiempo.

La evolución en su diseño viene desde tiempos de la Revolución Industrial. La firma francesa Louis Vuitton fue una de las primeras en incorporar el lujo en maletas planas con telas, cerraduras inquebrantables y otros accesorios de ocio por el año 1854. Tenerlos era una señal de estatus social, y entre sus clientes se contaba, por ejemplo, a Alfonso XII, rey de España entre 1874 y 1885.

En la actualidad hay una gran variedad de marcas que destacan por su calidad y diseño, que van desde lo clásico hasta lo más audaz. Gucci, Coach, Tommy Hilfiger, entre otras, impusieron para la temporada actual las riñoneras o cangureras, así como los crossbody (bolsos cruzados).

A vísperas del Día del Padre, SEMANA entrevistó y fotografío al arquitecto e interiorista guayaquileño Daniel Muñoz, quien prioriza lo clásico con un toque de vanguardia no solo en sus obras, sino también en su imagen personal, en la que nunca falta un buen maletín para un gran proyecto.

Para grandes proyectos

Para esos días de camisa manga larga y de presentar grandes ideas, el maletín es el más combinable Foto: cARLOS KLINGER

Todo terreno

Para viajar, trabajar o ir al gimnasio, el bolso se adapta a cualquier look y momento. Foto: Carlos Klinger

​

Al hombro

Hay una mochila para cada tipo de personalidad. Lucen mejor con vestimenta informal, como camisetas tipo polo, jean o gabardina. fOTO: Carlos KLINGER

Los accesorios bolsos infaltables

La billetera no solo es un accesorio esencial, sino una expresión de estilo para cada hombre. A eso se suman los tarjeteros. Ambos complementos vienen con textura en relieve o lisas, y asimismo en tonos neutros o vibrantes.

Daniel Muñoz: “Me fijo en los materiales y acabados”

Los planos de diferentes obras destacan desde los cubículos del estudio de Daniel Muñoz. A breve vistazo, las texturas, la iluminación y los detalles originales prevalecen en estos proyectos, en su mayoría residenciales.

“Siempre me gustó lo creativo. Con los años he aprendido a pensar en el tiempo y a buscar que los detalles originales se conviertan en un clásico”, expresa sobre sus 30 años de trayectoria. Para presentar grandes proyectos no le faltan los complementos.

“En el trabajo, como estoy la mayoría de veces en construcción, me gusta llevar un bolso que sea cómodo, práctico y que se vea bien para una reunión. Miro mucho la calidad. No necesariamente el bolso debe ser de diseñador, pero me fijo en los materiales o acabados”, explica y añade que los prefiere en cuero y en colores neutros, como gris, beige, azul o negro. “Allí generalmente guardo gafas, el iPad, un flexómetro, planos, lápices de todo tipo, resaltador... Por mi profesión, los bolsos terminan destruidos en poco tiempo y tengo que renovarlos cada año”, menciona.

Adicionalmente, tiene uno más informal para guardar sus implementos para el gimnasio y la natación. Sobre la variedad de diseños, reconoce que a diferencia de otras épocas hay más vanidad en los hombres. “Hoy los papás nos mantenemos más actuales. Cada persona responde a sus propios gustos y tiene su forma de expresarse y vivir”, sostiene. Así como Muñoz destaca lo atemporal, tanto en arquitectura como interiorismo, lo plasma también en sus accesorios.

