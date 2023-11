‘El ave más peligrosa del mundo’ salió del mar en una playa de Australia

Saliendo a la playa, los visitantes de la bahía de Bingil sintieron curiosidad por una figura que chapoteaba en el agua. Suponiendo un animal acuático, no percibieron amenaza manteniéndose en la orilla lejos del agua. Pero se llevaron un susto, coincidentemente en el día de Halloween (31 de octubre de 2023), al darse cuenta que no se trataba de algo que no los podría alcanzar. Era un casuario, comúnmente denominado como el ave más peligrosa del mundo.

El avistamiento que reportado a Departamento de Medio Ambiente y Ciencias de Queensland y la anfitriona del Bingil Bay Campground Nikita McDowell capturó el momento en cámaras.

Fue avisada por visitantes de la presencia del pájaro, que fue primeramente visto a 200 metros de la orilla. "Corrí al lugar y esperé que salga del agua, y ha de haber estado exhausto porque se paró en la sombra de un árbol y con las piernas temblándole por una media hora", dijo McDowell al medio del departamento gubernamental. En el video subido a redes sociales, compartió la suposición de que el animal al agua por South Mission Beach pero una corriente la movió a la bahía de Bingil (a más de 16 kilómetros de distancia).

El hecho motivó a llamar al Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland, y el oficial de vida silvestre Stephen Clough explicó la situación:

"Los casuarios pueden nadar y se meterán al agua para cruzar de un lado del río a otro, o si se sienten amenazados por perros domésticos u otro casuario a través de una disputa territorial", dijo. "No sabemos con certeza por cuánto tiempo estuvo en el agua, o por qué se metió, pero las grabaciones son increíbles".

Según el departamento previamente mencionado, los casuarios son especies significativas para comunidades nativas de la región, conocida como Cassowary Coast Region, que se traduce a la 'costa regional de casuarios'.

"Quedan alrededor de 4.000 casuarios en Queensland, y enfrentan numerosas amenazas a su supervivencia como la pérdida de hábitat, choques de vehículos y ataques de perros", explicó Clough sobre la especie que, en la Ley de Conservación de la Naturaleza de 1992 fue catalogada como en peligro de extinción. "Este avistamiento y afortunado escape del casuario es un recordatorio de que todos debemos trabajar para proteger y conservar la especie".

La actitud de estos animales es impredecibles. Pueden infligir heridas graves a personas y animales con las garras de sus patas. En un estudio de Journal of Zoology publicado en 2006, se detalla que un casuario femenino pueden alcanzar 85 kilogramos en peso y dos metros de altura. En la misma investigación, descubrió que en 150 ataques de casuarios a humanos, 109 ocasiones parecía que el pájaro esperaba o solicitaba recibir comida.

En la página del Departamento de Medio Ambiente y Ciencias de Queensland se recomienda que, en caso de tener un encuentro con el perro, se debe aplicar una estrategia simple de protección. Consiste en retroceder lentamente y conseguir que un árbol o maleta se ponga entre la persona y animal, y dejar que el animal se vaya por su cuenta.

