Aprende a sanar las heridas emocionales de la infancia

A Raquel, de 27 años, se le dificultaba tener conversaciones con personas que tengan opiniones distintas a la de ella, porque siempre terminaba peleando o alzando la voz sin importar donde se encuentre. Luego de asistir a terapia con su psicóloga, se dio cuenta que había tenido esta reacción porque en su infancia vivió en un ambiente de agresividad verbal por parte de su padre. Luego de varios meses de terapia, pudo sanar esa herida, eliminar el resentimiento que tenía hacia él y ahora es más consciente de cómo se comunica con sus seres allegados.

La psicóloga clínica Fernanda Vega explica que existen muchos adultos que tienen heridas emocionales desde su infancia que aún no sanan ya que vivieron en un ambiente con violencia física o emocional; y esto provoca que no logren tener una buena relación con su entorno. “Las personas no las identifican directamente hasta que van directamente al psicólogo por alguna otra causa y es ahí cuando se descubre el trasfondo del problema”, menciona.

Situación que se vuelve aún más grave cuando el paciente ya ha formado una familia con hijos y de forma inconsciente se ve afectado su comportamiento como padre o madre. “Si fue criado en un hogar con violencia, va a tener 100% de probabilidad de repetir ese error sin darse cuenta. Además, esto puede hacer que los padres presenten depresión, sobreprotección, rechazo, abandono o violencia familiar, haciendo que los más afectados sean los hijos”, asiente Vega.

Por eso, la experta recalca que si identificas un patrón de conducta negativo, es crucial tener una actitud de cambio para sanar las heridas del pasado y así tener un vínculo familiar saludable. Estás a tiempo de buscar ayuda para romper el ciclo y no seguir la cadena de traumas o maltratos a tus hijos o demás personas.

La psicóloga da varias recomendaciones de cómo dar los primeros pasos para este proceso: