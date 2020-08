Aniversario de la muerte de Diana de Gales: 3 documentales que puedes ver

La muerte de lady Di conmocionó al mundo un 31 de agosto, hace 23 años. Fue el día en que la princesa, divorciada del príncipe Carlos, fallecía tras sufrir un accidente en el interior del Túnel de l’Alma, en la margen norte del río Sena de la capital francesa. En ese siniestro también fallecían su acompañante Dodi Al-Fayed y el conductor, Henri Paul, siendo Trevor Rees-Jones, el guardaespaldas de Al-Fayed, el único superviviente.

Netflix se disculpa tras sexualizar a preadolescentes Leer más

La trágica vida de Diana de Gales (1961-1997), muy alejada del cuento de hadas, ha sido objeto de innumerables documentales. Hoy te mostramos tres que puedes encontrar en Netflix, por si te interesa su vida.

Diana: In Her Own Words / 2017 / Director: Tom Jennings, David Tillman

Netflix: Este documental ofrece una visión transparente e informal de la vida de la entrañable princesa Diana recurriendo a material de archivo y grabaciones personales.

Se trata de una serie de entrevistas secretas a Diana de Gales realizadas en 1991 en el interior del palacio de Kensington, que habían permanecido ocultas durante años, salen a luz en este más que asombroso documental. Las charlas tuvieron lugar en el contexto del proceso de documentación que el periodista Andrew Morton estaba llevando a cabo para la escritura de la biografía no oficial Diana: su verdadera historia (1992).

The Story of Diana / 2017 / Directora: Rebecca Gitlitz

Netflix: La admirable vida y las luchas más íntimas de la princesa Diana de Gales salen a la luz a través de entrevistas con su hermano y otras personas que la conocían muy bien.

'The Crown': Elizabeth Debicki dará vida a la Princesa Diana Leer más

Trae testimonios de primera línea arrojan nuevos datos y análisis en torno a la figura de Diana de Gales, coincidiendo con el veinte aniversario de su muerte en París en 1997. Con un ritmo más reposado que el anterior y un relato muy marcado por la insoportable presión mediática que sufría diariamente la princesa, este documental aporta un repaso sereno por una biografía marcada desde el primer momento por los reveses emocionales, la tristeza y la soledad. Tal como dice una de las voces en la introducción de la cinta, Lady Di “inventó una nueva forma de celebridad”.

The Royal House of Windsor / 2017

Netflix: Basándose en nueva información, este programa relata cómo la familia real británica ha sobrevivido a los últimos cien años de lucha por el poder, política y más.

Una serie de documentales con el foco puesto en la Casa Real de los Windsor, en los capítulos cuarto y quinto la figura de Diana cobra un gran protagonismo. Es en este último en el que se analiza algunas de las claves de la etapa de Lady Di como princesa, pero no en el tono íntimo de los dos relatos anteriores, sino más desde un punto de vista sociopolítico.