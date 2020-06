Andrea Navarrete: No sigo recetas, todo lo hago al 'ojo'

Proviene de una familia donde su mamá cocinaba delicioso y variado, desde pastas y arroces hasta sopas y postres, por eso la esteticista y maquilladora Andrea Navarrete y sus 5 hermanas desarrollaron desde la niñez, un cálido vínculo con los fogones.

Disfruta hacer de todo, pero los negritos o brownies son su especialidad. El primero lo hizo a los 10 años, y a los 16 cobraron fama entre sus compañeras de colegio y las amigas de su mamá, quienes se los compraban. Incluso, se los vendía al tendero de la esquina de su casa, en Urdesa.

Cuando elabora los platos, ya sean de dulce o sal, lo hace ‘al ojo’, esto es poniéndole su toque personal a la preparación. “Claro que me guío por la receta, pero durante su desarrollo voy innovando”.

Las nuevas versiones de brownie están rellenos de manjar o de galletas y les da forma diferentes. Además suma nuevos fans, su esposo e hijos, los principales degustadores que siempre quieren más, y sus seguidores de Instagram, quienes emulan sus recetas.

Mis negritos en horno eléctrico salían perfectos, no así en cocina a gas, se me quemaban, pero yo no los desechaba, nos comíamos la parte de arriba (ríe). Después de varios intentos fallidos, como al quinto me salieron bien.