Andrea Navarrete, empoderando a través del maquillaje

Es capaz de lograr más de un millón de visitas en sus videos de YouTube y volverlos virales. Tiene 173 mil seguidores en Instagram y gradúa a alrededor de 200 alumnas por año. Es Andrea Navarrete, una de las maquilladoras ecuatorianas más reconocidas y activas en las plataformas virtuales.

Comenzó su trayectoria hace 17 años y, desde entonces, ha llegado a los rostros más famosos a nivel internacional como el de las actrices Johanna Fadul, Laura Spoya y Gaby Espino, además de talentos nacionales como Shany Nadan y Érika Vélez, entre otras.

En medio de su agitada agenda, dialogó con SEMANA acerca de sus nuevos retos, de cómo se va reinventando en este rubro y su perseverancia aún en tiempos de pandemia.

Menos es más

Andrea ejemplifica la figura de la mujer que va alcanzando logros mediante el estudio y la capacitación constante.

El Makeup Show de Nueva York, por ejemplo, es uno de sus eventos favoritos para actualizarse con las tendencias del rubro de la belleza. Una de esas consiste en maquillar sin excesos: el menos es más, que lo aplica no solo en las famosas que acuden a ella, sino también en novias y demás clientas que requieren de sus servicios para los eventos.

“Mi diferenciador es que siempre apunto a la mujer real, la que no quiere transformarse sino arreglarse sin cambiar su esencia”, comenta.

Agrega que “el maquillaje excesivo es para las redes sociales”, pero que para la vida cotidiana “se impone la tendencia de pieles ultraligeras, con efecto natural”.

Los retos en la pandemia

Al referirse a su trayectoria, narra sus inicios en los turnos a domicilio y luego en su estudio, que dio paso a la escuela de maquillaje que lleva su nombre. En aquel camino recorrido ha trabajando con marcas como L’Occitane, La Prairie, La Roche-Posay, entre otras.

Este año, sin embargo, le tocó reinventarse y volcó todo su arte a lo ‘online’. En Instagram, por ejemplo, sorprendió a sus seguidoras con maquillajes en vivo con reconocidas actrices como la mexicana Michelle Renaud y la puertorriqueña Alexandra Pomales (que actuó en ‘Silvana sin lana’), quienes siguieron el paso a paso de Andrea para maquillarse desde casa.

Luego llegó el turno de las clases. “Hubo un momento en que me quedé sin trabajo. No se podía maquillar a la gente ni tampoco dictar cursos presenciales. Entonces empecé a hacerlos cien por ciento virtual. Antes jamás imaginé el éxito que podría tener con esto; además de tener más alumnas de Ecuador, he llegado a gente de otros países y el resultado que he visto en las fotos que mandan es increíble”, manifiesta sobre las ventajas de migrar a lo digital.

Es así que la pandemia le ha puesto nuevos retos y es ir posicionando su nombre en España y Estados Unidos, a través de los cursos. “Siento que en circunstancias difíciles, la mayoría se ha dedicado a aprender. Y para quienes quieran iniciar un emprendimiento de maquillaje y lograr ingresos económicos, mi consejo es que se capaciten porque la crisis en algún momento va a pasar y deben estar preparadas”.

Es maquilladora y cosmetóloga. cortesía CARLOS BARRETO

En pro de las mujeres

Saruka Rodríguez: “El sacrificio y disciplina son la clave del éxito” Leer más

Está consciente de que en tiempos difíciles, todo aquello que tenga que ver con el rubro de la belleza se convierte en un aliado de la mujer.

“En la cuarentena estaba con el peso de la casa encima y sin laborar. Entonces, al hacer las transmisiones en vivo tenía que arreglarme y con el solo hecho de maquillarme ya me sentía con otra actitud. Aunque suene superficial, el maquillaje es un empuje porque nos da seguridad”, dice.

Con cada tutorial logró acompañar a miles de mujeres que la veían desde sus casas y las hizo sentir seguras de sí mismas. “Mi contenido en redes no es improvisado, es trabajado, pensado y analizado para que la gente aprenda y al mismo tiempo se entretenga”, dice sobre su dinámica.

Desde ahí las anima para que cuando salgan, vayan empoderadas con un maquillaje que les sume y no les reste. “Definitivamente una buena imagen ayuda a abrir puertas en la vida”, concluye.

Andrea Navarrete. Cortesía CARLOS BARRETO.

Confidencias

Su clave del éxito: Ser una persona bastante positiva me ha ayudado a sacar el mayor provecho de las cosas a las que me he enfrentado.

Su motor diario: Mi familia. En casa siempre hemos aportado mi esposo y yo porque se ha necesitado de un segundo ingreso. Entonces, eso me ha llevado a buscar la forma de sobresalir.

Sus básicos en la cartera: El protector solar con color, corrector de ojeras, sombra para maquillar las cejas, delineador, rímel (porque sin este no salgo de la casa), blush en crema para que la piel se vea jugosa y bálsamo para los labios.

Personal