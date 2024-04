Alianza entre Solca y la Arquidiócesis beneficia a pacientes oncológicos

Una campaña para potenciar el nuevo Banco de Sangre. La Sociedad de lucha contra el Cáncer de Ecuador (Solca) y la Arquidiócesis de Guayaquil crean una ‘Alianza de Sangre’, para reformar la educación y concientización a la ciudadanía, incrementando el número de donantes de sangre voluntarios y repetitivos, hasta llegar a formar parte del Club de donantes de Solca.

Para ello, la Arquidiócesis de Guayaquil aporta con la difusión de mensajes alusivos a la importancia de la donación de sangre en las homilías (un discurso de tema religioso), catequesis y demás actividades pastorales. Asimismo, en los espacios de la eucaristía se invitarán a los fieles a participar activamente en las campañas de donación de Solca, como una muestra de amor al prójimo y proclamando esta acción como regalo de vida.

Por su parte, José Jouvin, presidente de Solca, menciona que contar con su propio banco les permitirá tener un mejor control en el abastecimiento de la sangre, para brindar el servicio de transfusiones a los pacientes oncológicos y fortalecer su misión de prevención, detección y tratamiento del cáncer.

Además, comenta que quienes se conviertan en donantes se beneficiarán con un examen de laboratorio y chequeo de salud gratuito en sus instalaciones. La campaña busca disminuir la falta de conocimiento y mitos que existen en torno a la donación de sangre y destacar la importancia de las transfusiones sanguíneas para los pacientes en tratamiento.

Entre los principales requisitos para convertirse en donante se enlistan: ser mayor de 18 años y menor de 65 años; gozar de buena salud; pesar más de 50 kg (110 libras) y haber dormido un mínimo de 6 horas. La persona no puede ser parte de este proceso si donó sangre en los últimos 3 meses (hombre) y 4 meses (mujer). No tiene que haberse realizado tatuajes, colocación de aros o acupuntura en los últimos 6 meses. Tampoco haber padecido hepatitis B, C y ser portador del virus HIV.

