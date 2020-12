Alexa Altgelt: “En el clóset debe prevalecer lo atemporal, funcional y cómodo”

Desde el inicio de la conversación se puede apreciar su espontaneidad y personalidad encantadora. “Aprendí a elegir mis pensamientos, tal como elijo mi ropa del día”, dijo Alexa Altgelt durante el diálogo con SEMANA.

Permitir la libertad de movimientos y comodidad son características de las prendas que viste y van en consonancia con su alma libre. Eso hace que aprecie la moda no como algo superfluo, sino como un instrumento que aporta tanto en lo interno como externo de su ser.

Sus hallazgos en la moda

Con el tiempo, Alexa se ha convertido en una experimentada compradora de ropa vintage. “He sido fan de ir a mercaditos en cualquier parte del mundo”, contó y agregó que no le teme a lo usado, “me parece que son cosas que tienen buena energía”.

España, Argentina y Estados Unidos son sus países favoritos para hacer estas compras. “Lo único que no adquiriría sería calzado de segunda mano”, recalcó.

En su clóset, así como ingresa prendas especiales, también se desprende de otras. “Desde el año pasado empecé con la costumbre de ver lo que exactamente me convenía tener en el armario. No me costó desprenderme de nada. Uno debe valorar las piezas que duren y sirvan”.

Alexa es fan de ir a mercadillos en cualquier parte del mundo. CORTESÍA @PALOMAYALA

Vistiendo a la mujer de hoy

En los meses puertas adentro por la cuarentena, Alexa empezó a asociarse con mujeres a las que define como poderosas, activas y amantes del diseño. Una de ellas es Andreína Velásquez, con quien concuerda que en los clósets debe prevalecer lo atemporal, funcional y cómodo. Ambas crearon Atenea, enfocadas en vestir a la mujer empoderada.

Tras la creación de la marca, enseguida les llegó la primera colaboración. Junto con Daniela Durán, propietaria de BFit, iniciaron el lanzamiento de colecciones. “Es ropa hecha en Ecuador y con 100 % algodón, para todas las tallas. La versatilidad se debe también a sus tonos”, explicó Alexa, quien también aporta con su esencia creativa en los diseños.

Con ello demuestra que verse y sentirse bien por fuera es importante para la parte interna. “La vida gira en eso, en elegir lo que funcione y aporte. En la moda pasa igual: las prendas no solo deben parecer buenas, sino serlas. Yo visto las que me hagan sentir empoderada, femenina y libre”, concluyó.

Afirma que verse y sentirse bien por fuera es importante para la parte interna. cortesía @palomayala

Accesorios

Alexa acostumbra a usar accesorios basados en los tradicionales ‘malas’ hindúes, collares que también desarrolla junto a Andreína bajo el nombre de ‘Amalas’. Están compuestos de 108 piedras preciosas y semipreciosas. “Son hechos mientras se medita y se cantan mantras para remover obstáculos, y atraen prosperidad, salud y amor a nuestras vidas”, explicó.

