Lucir una cabellera sumamente lisa es la ilusión de muchas mujeres que no están conforme con sus rizos o que simplemente quieren experimentar un cambio en su estilo, por lo que asisten, cada cierto período, a los expertos capilares. Pero ¡cuidado! los productos alisadores no son tan inofensivos como parecen. Utilizados más de cuatro veces en un año, duplican las probabilidades de padecer cáncer de endometrio (un tipo de tumor en el útero), según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), y publicado en el Journal of the National Cancer Institute.

El 1,64% de las mujeres que nunca han usado un producto para alisar el cabello habrá desarrollado cáncer de útero a los 70 años, pero para las usuarias frecuentes este riesgo aumenta al 4,05%. Alexandra White, autora principal del ensayo

En el ensayo participaron 33.497 mujeres estadounidenses, de 35 a 74 años, duró 11 año, lapso en el que se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero.

El trabajo pudo determinar que cerca del 60% de las participantes que reportaron haber usado alisadores eran de raza negra. Y aunque la incidencia de cáncer de útero es indiferente a la raza, los efectos adversos para la salud pueden ser mayores en dicho grupo "porque usan dichos artículos a edades más tempranas que otras razas y etnias", explica Che-Jung Chang, autora principal de esta investigación y becaria de investigación en la rama de epidemiología del NIEHS.

Las sustancias tóxicas

Aunque la investigación no detalla cuáles son las marcas o los ingredientes nocivos de los productos para el cabello, sí nombra a determinadas sustancias químicas, como los parabenos, bisfenol A, metales y formaldehído como los posibles responsables del riesgo de cáncer de útero.

Pero, ¿por qué la exposición a dichos quimicos reviste de mayor preocupación que otros utilizados para el cuidado personal? Porque hay una mayor absorción de las sustancias nocivas a través del cuero cabelludo que puede verse exacerbada por quemaduras y lesiones causadas por estos productos.

Y si bien es cierto hace falta nuevos estudios que profundicen o corroboren este, es prioritario que las usuarias de alisadores estén en alerta, pues otras investigaciones han relacionado su uso también con mayor riesgo de cáncer de mama, y la presencia de tumores hormonales.

Aunque la raza es indiferente al cáncer de útero, las mujeres negras son más proclives debido a que hacen uso de alisadores a edades más tempranas.

Sobre el cáncer de endometrio

El cáncer endometrial es una enfermedad que comienza en el útero. Inciden en su desarrollo los factores hormonales, la exposición a estrógenos, la obesidad y el componente hereditario. "Mientras más rápido se lo detetecte el pronóstico es mejor, aunque en ocasiones se debe extirpar el útero", dice Laura Costas, investigadora de la Unidad de Epidemiología Molecular y Genética en Infecciones y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología (ICO).

Otros factores que inciden es iniciar la menstruación a una edad temprana (antes de los 12 años) o comenzar la menopausia más tarde. Cuantos más períodos haya tenido, mayor será la exposición del endometrio al estrógeno.

La edad, no haber estado nunca embarazada y la terapia hormonal para el cáncer de mamas, entre otras, señala la Clínica Mayo.

El cáncer de endometrio no es el primero en relacionarse a los productos de alisado del cabello. El cáncer de mama también lo ha sido previamente.

¿Cómo prevenir?

Para reducir el riesgo de cáncer endometrial:

Hable con su médico acerca de los riesgos de la terapia hormonal después de la menopausia.

Considere la posibilidad de tomar píldoras anticonceptivas durante mínimo un año para reducir el riesgo de cáncer endometrial. Sin embargo, los anticonceptivos orales tienen efectos secundarios, así que analice los pro y contra.