Las canas y su belleza natural

Las canas viven su momento de gloria y las celebridades alrededor del mundo lo demuestran. Desde hace varios meses, algunas de las personalidades que ganaron su popularidad en su juventud en la década de los 90 (como Andie MacDowell, Helen Mirren, Jodie Foster y Sarah Jessica Parker), ahora han optado por dejar atrás las continuas horas en el salón de belleza, para lucir su pelo al natural.

Según Katty Bermeo López, estilista directora de la escuela de belleza Pivot Point, en Ecuador cada vez hay más personas que ya no se avergüenzan de su pelo blanco y, poco a poco, solicitan diversas opciones para cuidarlo sin tener que pintarlo cada mes para ocultar sus canas. “El encierro por la pandemia hizo que las mujeres, al no poder ir a la peluquería, no tuvieran más opción que lucirlas. Y ahora se sienten bien con el pelo gris”, enfatiza.

Los cuidados son claves

Si decide decolorar todo su pelo de gris y tener armonía de color con sus canas naturales, lo primero que debe hacer es realizar varios tratamientos para evitar la resequedad excesiva y que sus hebras se se debiliten. Utilice productos capilares hidratantes y mascarillas con lípidos, ceramidas o ácido hialurónico.

Una vez tinturado, debe usar dos tipos de champú: el violeta (para evitar que el pelo se vuelva amarillento) y otro con pH ácido. “Usar el primero una vez por semana o cada 15 días. El segundo debe utilizarse en las demás lavadas. Finalizar el baño con un acondicionador de medios a puntas”, explica la experta.

Las mujeres con el cuero cabelludo muy oleoso, deben optar por un acondicionador sin enjuague. Al usar herramientas de calor (como la secadora o la plancha de cabello), no olvide aplicar el protector térmico capilar.

El corte es lo primero

Antes de realizar cualquier diseño de color, se recomienda primero analizar qué look va a elegir., dice la experta. Ella aconseja optar por el cabello en capas de tamaño medio o corto como el bob. El pixie (parecido al corte de los caballeros) también es una buena opción porque es fácil de peinar.

Puede complementarlo con un flequillo para crear armonía. “Los cortes con líneas rectas o diagonales hacia el rostro hacen que visualmente luzca más alargado. La opción final depende de la personalidad de cada mujer porque el pelo complementa el estilo de la vestimenta”.

La transición del color

Si desea cambiar su look progresivamente y lucir poco a poco su cabello más claro, opte por un ‘glaseado de canas’. Bermeo explica que este tinturado es recomendado para quienes tienen el cabello blanco de forma dispersa y no solo en una zona. “Se da al pelo un matiz dorado para crear iluminación y que parezcan rayitos superfinos. El resultado dura de dos a tres meses y poco a poco puede ir dejando su pelo al natural”.

Es un mito que arrancar una cana hace que crezcan más. Sin embargo, al hacerlo se genera un daño en la fibra capilar, pues por la fuerza ejercida el pelo se puede partir.

¿El platinado es tendencia juvenil?

¡Sí! Muchas mujeres menores de 30 años se han arriesgado a pintar toda su cabellera de este tono, ya que Cara Delevinge y Katy Perry son las famosas que hace unos años comenzaron a hacer famoso este look. Si su hebra natural tiene mucha pigmentación oscura (pelo negro o marrón), se recomienda que el cambio sea paulatino. Si lo hace en una sola sesión, es posible que el pelo se dañe a corto plazo.

“Lo más importante es llegar lento pero seguro. Debe tener también en consideración el costo del mantenimiento. Los retoques en la raíz deben ser mensuales. Es primordial acudir a un profesional para prevalecer su salud capilar”, añade Bermeo.

Debe saber

La canicie se genera por la pérdida de melanina en el cuerpo y puede ser hereditaria. Una mala alimentación y alto nivel de estrés también podrían influir en su desarrollo. Un artículo publicado por la revista académica International Journal of Trichology señaló que una deficiencia de vitamina B12 puede causar el encanecimiento prematuro.

Ellas ya se atrevieron

Lo que no se dice de la queratina Leer más

Andie Macdowell tiene 63 años y lució felizmente su gran melena ondulada y gris en la alfombra roja del Festival de Cannes de este año. La modelo y actriz estadounidense habló con Vogue sobre cómo espera inspirar al mundo a aceptar que las mujeres envejecen naturalmente al igual que los caballeros.

“Nunca me he sentido más poderosa. Me siento más honesta (...) que no estoy fingiendo. Estoy abrazando el momento de la vida en el que me encuentro. La edad en mi rostro, para mí, ya no coincidía con la que tengo. No es que esté tratando de ocultar algo ahora. Creo que aceptar mis canas es un acto de confianza y me da poder, y eso es lo que le decía a mis representantes. Es exactamente lo que tengo que hacer ahora”, dijo a la revista de moda.

Andie Macdowell internet

Por su lado, Salma Hayek también celebra su cabello natural al mostrar algunas hebras grises que poco a poco han aparecido a sus 54 años. La actriz mexicana utilizó sus redes sociales para mostrar cómo luce sin tinturar el pelo y escribió: “Las canas de la sabiduría”.

En Ecuador, la sexóloga Susi Hidalgo lleva años mostrando con orgullo su pelo blanco con corte pixie. En ocasiones, algunos de sus más de 85 mil seguidores en Instagram halagan su look. Y usted… ¿se animaría a lucirlo igual que ellas? ¡Es hora de perder el miedo al qué dirán!