No faltan quienes repiten que los virus, las bacterias y los gérmenes están en el ambiente y que por eso casi todos en la oficina enfermaron de gripe o se contagiaron de una conjuntivitis. Hay épocas como esta en la que parece que a nuestro alrededor hay innumerables fuentes de contagio. No sabemos cómo protegernos, pero hay formas de hacerlo si conocemos en qué parte de la oficina estamos más expuestos. Los estudios científicos internacionales nos dan la pauta.

1. El botón del ascensor.

Una investigación publicada por Open Medicine reveló que el 61 % de los botones de los ascensores están contaminados con gérmenes. Y sabemos que gran parte de nuestros compañeros de trabajo los utilizan, así que tienes dos opciones: presiona los botones con el codo o empieza a usar las escaleras, lo que te ayudará además a hacer algo de ejercicio.

2. Las puertas.

¿Cuántas veces abres la puerta en tu trabajo? Seguramente no te has detenido a pensar en la frecuencia ni en cuántas manos pasan cada día por allí. Y no hace falta un estudio para imaginar la cantidad de microorganismos que podemos encontrar en las manijas. No son lugares que se limpian con frecuencia, pero hay materiales que pueden hacer que la proliferación sea menor, como el caso del cobre. En cambio, el acero inoxidable permite que se reproduzcan.

3. El escritorio.

Puede que te parezca descabellado, pero la realidad es que los escritorios de las oficinas tienen 400 bacterias más que los inodoros. Eso reveló la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Por eso, es importante que lo limpies con frecuencia y que evites comer en ellos o que, si lo haces, mantengas limpio el lugar.

4. El teclado.

¿Cuándo fue la última vez que le diste un vistazo al teclado de tu computadora? Tómate un tiempo y mira si allí entre las teclas se ha acumulado polvo o migajas de comida. Trata a menudo de sacudirlo boca abajo y de limpiarlo con productos especiales para ello. Y si compartes tu computadora, debes tener más cuidado.

5. Los teléfonos.

No faltan quienes evitan a toda costa tomar el mismo teléfono que usó un compañero con gripe por temor a enfermar. Es una buena decisión, pues puede contagiarse no solo porque la persona tomó el auricular, sino porque allí quedan partículas de saliva. Y si no tienes más opción que usarlo, puedes aplicarte un poco de alcohol o pasar una toalla desinfectante. En estos casos, las impresoras también son una fuente de infección.

6. Los baños.

Aquí están las bacterias más peligrosas y por eso hay que extremar las precauciones, especialmente si tocas las manijas de las puertas, los pulsadores para que se vacíe el inodoro, los grifos y los dispensadores de jabón. También evita usar los secadores de manos, pues estos absorben las bacterias y esporas y luego las expulsan sobre las manos recién lavadas.

7. Las máquinas de café.

Cuando hay máquinas de café en el trabajo todos las tocan y no precisamente con las manos limpias y además no siempre hay alguien que se encargue de su higiene interna. Hay que tener en cuenta también que la zona donde se depositan las cápsulas usadas albergaría entre 35 y 67 géneros distintos de bacterias.

8. La cocina.

En muchas empresas existen cocinas comunitarias que si no son adecuadamente manejadas, se convierten en focos de infecciones. Ocurre cuando se calienta la comida en el microondas y allí queda todo salpicado. Pasa también con la nevera. Todos la usan, pero nadie la limpie y en ocasiones dejan olvidados alimentos que se descomponen y contaminan a los demás.

Hay que hacer limpieza constante

Moisés Castro, médico ocupacional

Solo con cuidados de limpieza y desinfección, y en ciertos momentos de esterilización, podemos evitar grandes infecciones en los ambientes de trabajo y evitar constantemente el ausentismo laboral o el presentimos, que es cuando una persona que está enferma va a trabajar. Es posible que todavía tenga el germen y lo propague. Es importante también limpiar el predio que rodea al edificio con procesos de desratización y contra otros tipos de plagas. La empresa debe efectuar además una limpieza correctiva y preventiva de vidrios, ventanas, techos, paredes, pisos, muebles, corredores, oficinas, ascensores, baños y demás ambientes.

No olvide las centrales del aire

Beatriz de Borja, médica alergóloga

La prevención siempre es importante en el tema de virus, bacterias y elementos que están a nuestro alrededor porque así evitamos que estos gérmenes que generalmente pululan en nuestro medio ambiente nos agredan. Debemos recordar que en época invernal aumenta la presencia de virus de todo tipo. Parte importante de esa prevención es que nos vacunemos contra la influenza, porque cada año cambia la cepa. En la oficina, siempre se debería tener un purificador de aire y algo que no podemos olvidar es limpiar las centrales de aire acondicionado, que son reservorios de bacterias, virus y ácaros, que detonan procesos alérgicos, bacterianos y virales.

CÓMO PROTEGERTE

EL LAVADO

El continuo y correcto lavado de las manos es clave. Hazlo antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Es importante la forma en que lo haces. Restriégate las manos durante al menos 20 segundos, enjuágate y sécate de preferencia con una toalla limpia o con papel.

EL GEL

Si eres de los que prefiere utilizar un gel desinfectante, también puedes hacerlo. Aplícatelo en la palma de la mano y lee la etiqueta sobre la cantidad sugerida para usar. Frótate todas las superficies y los dedos hasta que estén completamente secos. Esto debería tomar al menos unos 20 segundos.

MEDIDAS

Pide que tus compañeros sigan normas de higiene dentro de las áreas que comparten, por ejemplo, en la cafetería. Que limpien el microondas luego de usarlo, que no dejen alimentos guardados sin tapas y que si ya no los van a consumir, que los boten. Igual si preparan café, que toda el área quede limpia.