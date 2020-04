Cómo adecuar un espacio saludable para el teletrabajo

El teletrabajo tomó por sorpresa a muchos. Hubo entonces que adecuar de inmediato un espacio en casa para cumplir con las labores asignadas, alejados de los riesgos de la COVID-19 y buscando la manera de no dejarse llevar por las distracciones del hogar.

Algunos creyeron que lo único que debían evitar era estar cerca del refrigerador para no comer en demasía y terminar no solo con unas libras de más sino también con el colesterol, la glucosa y los triglicéridos elevados. ¿Pero pensaron en cómo el espacio escogido podía afectar su salud?

No son pocos los que han hecho de su cama su oficina. Se han acomodado con las almohadas en la espalda (en el mejor de los casos) y prácticamente no salen de allí. Es como cumplir el horario de trabajo en cama. ¿Y qué decir de los que no encontraron otro lugar más que el piso para colocar todos los papeles y que pasan agachados trabajando? Están además los que han hecho de la mesa de comedor su escritorio.

El doctor Moisés Castro, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Seguridad y Salud Ocupacional, dice que aunque el teletrabajo implica muchas ventajas, como el hecho de estar alejados de los focos de infección, hay que pensar en cuál es la mejor manera de hacerlo. Y se refiere también al hecho de que no sabemos cuánto tiempo debamos laborar de esta manera, por lo que es necesario contar con un espacio adecuado.

En estos momentos en que parece que estamos pegados a la cama, al piso o a la silla, las pausas activas toman aún más importancia.

Si no hemos tenido antes una oficina en casa y adquirir muebles adecuados en este momento no resulta posible, hay que hacer uso de lo que tenemos a mano.

¿Y qué dices de la iluminación? No tener en cuenta este aspecto al organizar tu espacio puede repercutir en el confort visual y, por lo tanto, en el desempeño laboral, explica la oftalmóloga Viviana Corredores, quien pide aprovechar la luz natural y no olvidar el parpadeo constante para la correcta lubricación de la superficie ocular.

Además, aunque es importante contar con un espacio que no te distraiga, debes buscar también la forma de no sentirte demasiado aislado, pues a diferencia de cuando trabajas de manera presencial, no estarás físicamente en contacto con tus compañeros sino solo por llamadas, correos o mensajes de WhatsApp. Así que tómate un descanso y sal a ver a tu familia unos minutos.

Para que estos días en casa sean productivos, llevaderos y no causen estragos a tu salud, EXPRESO te da algunas recomendaciones para que tengas una pequeña oficina que te brinde comodidad y que te mantenga alejado de las distracciones, sabiendo que al no salir te proteges de contagiarse del coronavirus.

Evita que tu cama o el piso se conviertan en tu oficina si no quieres acabar con dolores de espalda y cuello. Busca un espacio sin ruido, con buena ventilación y en el que te sientas cómodo.

Si no tienes un escritorio en casa, usa una mesa que te permita mantener los brazos y antebrazos en ángulo recto. Esta no debe ser ni muy alta ni muy baja para teclear.

Lo ideal sería contar con una silla de cinco ruedas, con reposapiés y reposabrazos, pero si no tienes una, usa tu ingenio. Puedes poner una caja de madera para los pies y almohadones en tu espalda.

Cada hora realiza una pausa activa de cinco minutos. Realiza flexiones y extensiones de la cadera, de los brazos, de los hombros... Estar mucho tiempo en una misma posición afecta tu salud.

Las pausas activas toman aún más relevancia en días de teletrabajo. Internet

No olvides una correcta iluminación, de preferencia que sea luz natural, que no refleje directamente en los ojos ni sobre la pantalla del computador y que permita el confort visual.

La computadora debe estar a una distancia recomendada de, por lo menos, 50 cm, con letra del tamaño adecuado. Las personas que necesitan lentes deben usarlos al momento del teletrabajo.