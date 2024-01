8 maneras saludables de energizar tu cuerpo

¿Con relativa frecuencia te sientes sin energía durante el día, incluso cuando te levantas de dormir? Es hora de que empieces a adoptar medidas y hábitos que hagan el día a día más saludable y así logres mayor bienestar y calidad de vida.

"Sentirse sin energía y levantarse más cansado se ha vuelto algo común en la vida de muchas personas, pero no debe considerarse normal", advierte el médico nutriólogo Nataniel Viuniski, quien comparte algunas recomendaciones para contar con mejores niveles de energía.

1. Regula el sueño: Establece horario para ir a dormir, mínimo de seis horas en la noche. Si tienes problemas para conciliar el sueño, apaga los dispositivos electrónicos (televisión, celular y computadora) una hora antes de acostarte. "La luz emitida por las pantallas de estos equipos afecta la producción de la hormona melatonina, responsable del sueño", explica el Dr. Nataniel.

2. Consume alimentos más ligeros: Evita las comidas ricas en grasas, por ejemplo, porque tienden a 'robarte' la vitalidad. Esto sucede porque el organismo necesita más energía para procesarlos. Prefiere las carnes magras, pescado, pollo, huevos o un batido proteico y acompáñalos con vegetales y frutas. Opta por carbohidratos de bajo índice glucémico, como la zanahoria y lentejas, que liberan energía gradualmente.

3. Practica ejercicio: Cuando haces actividad física tu cuerpo libera ciertos neurotransmisores relacionados con el bienestar. Entre ellos, la adrenalina, que durante el ejercicio nos provoca una sensación de euforia, de sentirse vivas. Y la serotonina, que ofrece una agradable sensación de relajación.

4. Presta atención a la vitamina D: Contribuye al buen funcionamiento del metabolismo, lo que afecta directamente los niveles de energía. La vitamina D también está asociada con una mejoría del estado de ánimo, lo que explicaría por qué las personas experimentans más cansancio en invierno, porque hay menos exposición al sol. Si no tiene tiempo para exponerse al sol diariamente, consulte a su médico.

5. Haz una pausa cada hora: Según un estudio de la Universidad de Illinois, las personas que hacen pequeñas pausas durante tareas que llevan más de 50 minutos trabajan mejor. Mientras realizas varias actividades aprovecha para levantarte y caminar para tomar agua. "Cambiar de entorno ayuda a evitar la fatiga mental", aconseja el médico.

6. Ingiere pequeñas dosis de cafeína: Tés y cápsulas elaborados a partir de plantas que contienen cafeína, como el mate, el té negro y el guaraná, pueden contribuir a proporcionar más vitalidad y energía. También está comprobado que la sustancia contribuye a un mejor rendimiento en el deporte. Pero no exageres en la dosis. La recomendación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) es no superar los 400 mg de cafeína al día, ya que los efectos adversos pueden superar los beneficios de la sustancia. También evita consumirla después de las 16:00 horas para no interferir con el sueño nocturno.

7. Cuida la salud intestinal: Es importante saber que cerca del 90% de la hormona del bienestar (serotonina) se produce en el intestino. Por ello, es importante que el órgano esté en pleno funcionamiento, lo cual se logra con una dieta saludable rica en fibras y vegetales, además de una adecuada ingesta de agua.

8. Evita las dietas muy restrictivas: Eliminar ciertos alimentos del menú puede contribuir a una disminución en la energía e incluso afectar tu disposición por la falta de nutrientes importantes para las funciones del organismo. Por lo tanto, evita quitar los carbohidratos del plato. En ese caso, prefiere las versiones integrales que ofrecen energía de forma gradual durante el día y sacian por más tiempo gracias a las fibras. Tampoco dejes de variar los alimentos para tener diferentes fuentes de vitaminas y minerales.

