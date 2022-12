Las fiestas de fin de año, muchas veces, trazan para las parejas decisiones que pueden dar un paso más en la relación: la presentación ante la familia.

Para que la tía que siempre preguntó: “¿Cuándo te casas?”, o la abuela que insistía en que ya era momento de “sentar cabeza”, no arruinen el momento; hay que analizar si es ideal o no exponer a la pareja en estas fechas.

Mas aún en una época como diciembre, cuando hay mezclas de sentimientos y sumarle una decisión que no sea favorable para los dos puede ser una prueba y error.

A fin de que la celebración no se empañe, dialogamos con expertas para que ofrezcan a las parejas una guía en este escenario de bulla y celebración.

Preparando el terreno

Cuando llega el momento de ponerse serios en una relación, existen sentimientos encontrados. Por un lado, las emociones que produce estar próximos a convivir y, en algunos casos, casarse; por el otro, los nervios, pues llega también el momento de presentar la pareja.

Pero todo tiene que hacerse paso a paso y elegir el momento acorde es clave.

A criterio de la psicóloga Thalía Hidalgo, “la decisión depende de factores del tiempo que llevan juntos, compromiso, confianza y que ambas partes estén seguras de dar ese paso”.

Pero, ¿hacerlo en una cena de fin de año? Para Hidalgo, hay que replantear la fecha. “En la mayoría de hogares, estas cenas cuentan con un número de parientes en el que no solo está la familia núcleo, sino que hay tíos, cuñados, primos, que se reúnen a celebrar”.

Es decir, no es una fiesta íntima. Eso hace que puedan existir roces internos por problemas no resueltos y se puede desencadenar una discusión. Entonces “no es recomendable exponer por primera vez a la pareja en ese ambiente”, enfatiza Hidalgo.

Si, por el contrario, la reunión para cerrar el año involucra solo la familia núcleo de la pareja, es necesario preparar el terreno previamente con los padres o hermanos. “Así realizan el proceso adecuado; se van conociendo y, con el tiempo, podrán avanzar a más etapas como el compromiso, cuando ambas partes se integran. Eso les ayudará a planificar lo que será su nuevo hogar antes de dar el paso del casamiento”, expresa.

Un paso para fortalecer el amor

Para Mónica Ortiz, sexóloga y terapeuta de pareja, antes de aventurarse a conocer a las familias de ambos, el conocimiento debe ser personal.

“No importa si llevan 3 meses o más de un año como pareja, sino el nivel en el que ambos se encuentran. Cada uno cuestionar si hay madurez, si son capaces de llegar a acuerdos o de comunicarse fácilmente y si tienen la suficiente confianza. Luego de eso avanzar a la siguiente etapa, que es el acercamiento a la familia”.

Una vez que ambos elijan el momento más favorable para la presentación, “es necesario que se entienda que ese paso será clave para que cada uno siga construyendo todas las emociones y sentimientos hacia su pareja. Ahí interviene también lo que capten del entorno y familia del amor de su vida”.

Aquí Ortiz es enfática al mencionar que esos acercamientos no condicionan que sí o sí esa persona ya será su esposa (o). No debe presionarse.

La primera reunión con los padres tiene que ver más con el hecho de avanzar como pareja y darle la importancia que merece.

El esperado momento

Si usted es una novia o novio a punto de presentar al amor de su vida a su familia, es probable que sienta nervios. La sexóloga y terapeuta de pareja, Mónica Ortiz, da la siguiente guía para que la cena de fin de año sea un éxito seguro.

Planifiquen juntos.

Es importante que conversen con anticipación con cuál familia pasarán la cena de fin de año. Así ambos van mentalizando el momento con tiempo.

Prepare a cada miembro de su familia.

Si es su hogar el que eligieron para pasar juntos en esa fecha, a fin de que no haya sorpresas, prepare el terreno con los suyos. Converse sobre cómo se conocieron, a qué se dedica su pareja, entre otros detalles.

Piensen como equipo.

Si en su casa, tal vez su mamá es observadora o su papá es un tanto celoso, adviértale a su pareja para que no se intimide. Eso es pensar en equipo (ya que son dos) y cuidar de esa persona especial, a fin de que se pueda sentir en confianza.

Creen el contexto adecuado.

Para que todo sea armonioso, busque temas en común entre su media naranja y su familia. Así la velada será amena y quedará una linda anécdota de esa cena. Recuerde que al ser en su casa, usted será la persona mediadora entre el amor de su vida y sus parientes.

Deleguen las actividades.

Por ser una reunión en casa se requiere de ayuda para las tareas que requiere la cena y puede ser un buen momento para que involucre a su pareja. Planifiquen con qué detalle llegará, puede ser un postre, una botella de vino o flores. Lo importante es estrechar lazos.

Bandera roja

Según Hidalgo, estas fechas pueden generar nostalgia, inseguridad e incluso enfermedades de salud mental en quienes llevan un tiempo prolongando como pareja y aún no son presentados a la familia. “Hay el caso de quienes no pueden compartir con aquel o aquella persona especial el 31 de diciembre porque en su hogar no saben que está en pareja, y eso puede traer un sinnúmero de pensamientos caóticos. Por eso es importante darse el tiempo para presentarla, tal vez no en esta fecha, pero planear hacerlo”.