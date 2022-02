EXPRESO denunció que el hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil recibió a finales de diciembre pasado 210 unidades de citarabina, un medicamento para el cáncer en menores de edad, que estaba próximo a caducar. Además, la casa de salud pediátrica recibió 27.100 dosis de letrozol, para el tratamiento del cáncer de seno.

- ¿Quiénes son los responsables de esta anomalía?

- Esta fue una irregularidad que pasó a principios de enero. Fue entregada una carga de medicamentos con corta fecha de caducidad. El administrador del contrato y el gerente del hospital debieron haberse fijado en la fecha de caducidad y no haberlo recibido. Cometieron el error de haberlos ingresado físicamente al hospital. No entró al sistema electrónico, por lo que no fue prescrito o administrado a ningún paciente.

- Usted señala al administrador y al ahora exgerente. Pero esto es una cadena. Está quien lo compra y quien lo vende. Hay que señalar a esos responsables también...

- Lo compramos como Ministerio de Salud. Tenemos los contratos en papel... Como compradores hacemos los contratos con todos los requerimientos. La persona que recibe tiene la obligación de revisar que lo que recibe está con las características del contrato.

- Hubo una irresponsabilidad de la empresa pública...

- Eso tiene que hablar con la empresa pública por qué entrega un medicamento que no tiene un plazo de caducidad que está previsto en el contrato.

- Pero es claramente una irresponsabilidad...

- Por supuesto que sí. Por eso es que enseguida hablamos con la empresa pública para que cambie la mercadería.

- ¿Van a seguir contratando con la Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato que les vendió ese medicamento?

- No vamos a volver a contratar. Saben que esa fue una contratación por una única ocasión excepcional con un tipo de compras extraordinario por la necesidad urgente que tuvimos de abastecer las unidades del Ministerio de Salud por la deplorable situación de desabastecimiento a nivel del país y sabíamos que esta complejidad tiene que cambiar.

- ¿Qué diría usted que hubo en este caso en específico: irresponsabilidad, negligencia, indolencia o un coctel de todo?

- Puede ser una combinación de cosas. Me parece una negligencia desde el punto de vista administrativa. Como ministra de Salud puedo decir que hubo una negligencia. Que hubo dolo, mala fe, indolencia, eso es juzgar. Y no podemos juzgar.

- Cuando se enteró de esta novedad, ¿qué sintió?

- Como ministra de Salud no puedo meter sentimientos...

- Estamos hablando de niños...

- Como ciudadana, como Ximena Garzón, médico, salubrista, me indigna que pasen esas cosas. No piense que uno no es humano. Uno se frustra. Trabajamos más de 12 horas diarias para dar un servicio adecuado a la ciudadanía con tanto esfuerzo que hacemos, sin fines de semana y feriado, y que sucedan estas cosas, por supuesto, que causa frustración, pero uno no puede dejarse. Hay que levantarse y seguir para que se vayan rompiendo estas cadenas de indolencia.

- ¿En qué momento se dan cuenta de que estos medicamentos por caducar están en el hospital?

- Cuando recibimos la comunicación del doctor (Eduardo) Rivas (gerente del hospital) el 8 de febrero.

El gerente del hospital explica que hay un proceso para el ingreso de los medicamentos:una recepción administrativa y una técnica. Pasó solo la primera. Cuando inició la segunda se dieron cuenta del poco tiempo de caducidad. El medicamento pasa a cuarentena, es decir, reportada.

Es complicado que el nuevo sistema de entrega de medicinas caiga en corrupción.

- ¿Conocen quiénes son los proveedores que dotan a las empresas públicas a las que ustedes le compraron o compran?

- No, porque contratamos a la empresa pública y ella es la responsable de contratar con los proveedores. Cómo ellos hagan sus contratos no es responsabilidad del ministerio.

- A raíz de esta novedad, ¿no cree pertinente indagar un poco más quiénes están detrás de proveer a estas empresas públicas?

- Nosotros lo que tenemos que estar seguro es que la empresa pública cumpla su contrato. Hemos hablado seriamente con ellos y también se exponen a que la Contraloría intervenga.

- Han anunciado que habrá un nuevo sistema para que el usuario adquiera directamente sus medicamentos en farmacias. ¿Esta solución no es asumir una derrota en cuanto a la corrupción interna en el sistema de salud?

- No pienso que es derrota. No cabe esa palabra en mi mente. Para mí es cambiar un sistema caduco que ha demostrado que es corruptible y no funciona. Si mantenemos el mismo sistema tendremos los mismos resultados.

- ¿Este nuevo sistema será incorruptible?

- Es complicado que caiga en corrupción. Hemos analizado todos los puntos de vista por meses para llenar todas las brechas que puedan implicar un caso de corrupción.