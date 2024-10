Xavier Jordán demanda al Gobierno para renovar su pasaporte

Xavier Jordán, prófugo de la justicia en el caso Metástasis y en la trama de corrupción por la venta de insumos médicos en la pandemia, presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Civil.

Él asegura en su escrito de demanda que sus derechos como ciudadano ecuatoriano han sido violados, porque en agosto pasado intentó renovar su pasaporte en la misión diplomática de Ecuador en Miami y descubrió que tenía un impedimento. La respuesta que recibió de parte del Ministerio es que al estar prófugo de la justicia, el Estado no puede renovarle el documento con el que podría viajar por el mundo.

La decisión de esta cartera se sustenta en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Movilidad Humana, que dice: “El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través de sus unidades administrativas, y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación y sus dependencias, se abstendrán de otorgar pasaporte a los ciudadanos ecuatorianos, así como pasaporte de emergencia o documento especial de viaje a ciudadanos extranjeros con calidad de residente o no residente en el Ecuador, que se hallaren prófugos de la justicia o se encuentren en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas de privación de la libertad dictadas por autoridad judicial ecuatoriana”.

Jordán, quien es buscado por la Interpol desde enero de 2024, fue llamado a juicio por delincuencia organizada, en el caso Metástasis, el 7 de octubre de 2024. Sin embargo, como está prófugo, el juez Manuel Cabrera decidió suspender la fase de juicio, pues el tipo de delito no permite ser sometido a juzgamiento en ausencia y por lo tanto, Jordán es inocente mientras no haya una sentencia, así lo reconoce la Constitución.

Jordán dice que no es un prófugo, solo está fuera del país

En su pedido de acción de protección menciona que tiene cinco abogados, entre estos Juan Carlos Salazar Icaza y Carlos Eduardo Hermida Salazar. Los procuradores sostienen que su cliente no es un prófugo. “El término prófugo en el sistema procesal ecuatoriano se evidencia cuando un justiciable no concurre a la audiencia de juicio (único rito procesal que requiere la presencia física de un ciudadano), bien sea porque se dictó prisión preventiva en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio sin ser capturado o bien porque no una medida de prisión preventiva no concurre a la audiencia de juicio”. Otro de sus razonamientos es que fugitivo es el que huye de la justicia y “el concurrente ha estado presente en cada una de las diligencias”, aunque Jordán no pisa el país desde 2020.

Por estos motivos, pide al juez que se reconozca su vulneración de derechos y se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Registro Civil, le emita un pasaporte renovado.

