Xavier Jordán califica de persecución la solicitud de extradición en su contra

Horas después de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitara a la Corte Nacional de Justicia iniciar el proceso de extradición de Xavier Jordán, investigado en el caso Metástasis por su presunta participación en una estructura de delincuencia organizada, en la que se ha sentenciado a 20 personas, entre policías, jueces, abogados e, incluso, al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, Jordán apareció en redes sociales para calificar la disposición como una persecución.

El juicio de Metástasis se suspende para siete prófugos Leer más

"Señora Salazar, su persecución no tiene límite. Le vuelvo a convocar a que, en Estados Unidos, en el juicio que tengo planteado en su contra, demuestre mi responsabilidad o mi culpabilidad en el delito del que me acusa y en el cual ya me ha sentenciado", reaccionó Jordán en un mensaje en la red social X, la tarde del pasado 26 de noviembre.

El juicio contra Jordán en el caso Metástasis, al igual que los de otros procesados como Ronny Aleaga y Marcel Loaiza, para quienes la Fiscalía también solicitó iniciar el proceso de extradición, está suspendido debido a que se encuentran prófugos de la justicia.

La legislación ecuatoriana no permite que sean juzgados en ausencia, excepto en casos de delitos imprescriptibles contra la administración pública, como concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, según lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República.

Ecuador pide extraditar a Jordán, Aleaga y Loaiza

Ronny Aleaga y Xavier Jordán no serán juzgados mientras estén prófugos Leer más

La fiscal Diana Salazar, solicitó al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, iniciar el proceso de extradición de Ronny Aleaga, alias Ruso, exasambleísta de la Revolución Ciudadana; su amigo Xavier Jordán, alias Marido o Ravioli; y Marcel Loaiza, alias El Joyero, quien, según la Fiscalía, vendió a Norero una cadena Cartier para la fiscal que lo ayudó. A los tres se los acusa del presunto delito de delincuencia organizada.

Sobre ellos pesa una orden de prisión preventiva, dictada en enero y marzo de 2024, respectivamente.

Para solicitar este pedido, el Ministerio Público se basó en el artículo 79 de la Constitución del Ecuador y en el artículo 23 de la Ley de Extradición. Asimismo, Fiscalía dispuso el inicio y seguimiento de las investigaciones previas ordenadas por la jueza ponente del Tribunal de Juicio en el caso Metástasis.

¿Juicio contra Salazar en Estados Unidos?

En su reacción, Jordán también aseguró haber iniciado un proceso judicial contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Incluso, la invitó a comparecer ante la justicia estadounidense:

"Reitero, no dejaré de defender el honor de mi familia y el mío. Demostraremos que usted ha manipulado todas las pruebas y ha creado otras. Usted sabe perfectamente que ninguna justicia internacional, ni un país con una justicia de verdad, va a caer en sus manipulaciones", señaló Jordán.

RELACIONADAS Espín pide a Aguirre fiscalizar los supuestos chats de Villavicencio

Jordán también ha señalado, en la misma red social, que como parte de las acciones legales iniciadas en Estados Unidos para defenderse de los delitos de los que se le acusa, "el FBI (la agencia de investigación criminal del gobierno federal de Estados Unidos) y la Fiscalía del Ecuador tendrán hasta el 16 de diciembre de 2024 para comparecer y entregar copia del dispositivo de Fernando Villavicencio; si se oponen, haremos una insistencia judicial a la cual ya no habrá cómo oponerse".

Ecuador 🇪🇨 🚨🚨



En resumen, 10/20 y su combo tendrán que responder a la Justicia.



En EEUU 🇺🇸 estamos de igual igual, acá no hay palanqueo, ni pauta, ni abusos, ni direccionamientos, menos #MafiaMediática. Hay justicia !!!



Feliz día de Acción de gracias 🍁 🙏… pic.twitter.com/Oecv3wxWt7 — Xavier Jordan (@XavierJordanM) November 26, 2024

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!