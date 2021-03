Xavier Hervas: "No votaré nulo, ni blanco, ni por el modelo autoritario que nos gobernó"

Voto decidido. El excandidato presidencial por la Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas, aseguró que en la elección del 11 de abril no votará nulo, ni blanco, ni por el "modelo autoritario que nos gobernó". En entrevista con Ecuavisa, el expostulante que alcanzó un sorpresivo cuarto lugar en la primera vuelta con un poco más del 15 % de los votos válidos, hizo un llamado al candidato de la alianza CREO - Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, a integrar más temas relevantes dentro de su agenda.

En función de ver el debate, de conversar con los voluntarios, estoy convencido que no votaré nulo, ni blanco... No votaré por el modelo autoritarista que nos gobernó que dejó tan dividida a la sociedad ecuatoriana... Aspiro que millones de ecuatoriano quieran votar por conviccion. No con ese diálogo de votar por el menos malo.



Xavier Hervas, excandidato presidencial por al ID.