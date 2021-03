Xavier Hervas: “No me verán en un eventual gabinete de Guillermo Lasso”

Xavier Hervas votará por Guillermo Lasso. El pronunciamiento provocó algo de comezón al interior de la Izquierda Democrática. Más allá, ambos políticos ahora tienen pendiente una cita que aún no tiene fecha y se espera sea pública para que Hervas converse con Lasso sobre cinco agendas que espera acoja en su plan.

- El binomio Hervas - Jijón obtuvo más de 1,4 millones de votos en la primera vuelta. ¿Cuántos de esos los ganó Xavier Hervas y su compañera de fórmula, y cuántos la Izquierda Democrática?

- Los votos son de los dos. No podemos hacer una división. Xavier Hervas fue el candidato presidencial de un partido emblemático. Y lo que tenemos que hacer es sumar hacia el Ecuador que queremos sin buscar dividirnos.

- Le pregunto por su apoyo tácito a la candidatura de Guillermo Lasso. Su postura la anuncia luego de que usted se afilia a la ID y no lo hace antes cuando estaba libre de las ataduras partidistas. Suena a que le da una respuesta a sus votantes que no necesariamente son los de la Izquierda Democrática.

- Tal vez hay esa percepción. Te puedo entender. Pero no hay ese pensamiento. Yo estoy vinculado a la ID desde el momento en el que acepté ser candidato. Lo que hice fue una formalización a través de la afiliación. El Consejo Ejecutivo Nacional decide no apoyar a ninguno de los dos candidatos y dejar en libertad a sus militantes de decidir por quién votar. Al ser parte del partido, tengo que ser orgánico. Me he manifestado en términos personales. Por eso invité al candidato Lasso a que nos dé la oportunidad a no votar por resignación, por miedo o por odio.

Yo soy orgánico. No me he ido en contra de la decisión del partido. Lo que he dado es mi opinión personal.

- Es un anuncio que provocó escozor dentro de la ID. ¿Cómo toma que la dirigencia naranja y legisladores electos salgan a aclarar la postura del partido a propósito de la posición suya, a quien en parte le deben el resurgir de la organización y el numeroso bloque de asambleístas que ahora tienen?

- Estoy en conversaciones permanentes con el presidente del partido. Todo lo conversamos. Te reitero, hay un pensamiento personal y se lo comunica. No he invitado a que voten por un candidato o por otro, o salir a hacer campaña. La única invitación que he hecho es en invitar a los ecuatorianos a que reflexionen su voto y conserven su derecho no yéndose por el nulo o blanco.

- ¿En serio el debate, que más fue un encuentro entre dos candidatos que se atacaron mutuamente, le ayudó a decidir su voto?

- El formato del debate no permitió que se profundicen las ideas y no pudimos ver nuevas propuestas... Eso me dejó una frustración. Lo que sí vi fue una confrontación personal y muy cargada que la vi venir de un candidato. Luego de eso es que le hago la invitación al candidato Lasso que acoja, de nuestras 12 agendas, cinco. Eso lo haremos mañana (hoy) público.

- Y Guillermo Lasso aceptó la invitación a dialogar. ¿Ya hay fecha, será pública? ¿Lo veremos haciendo campaña a favor de él en TikTok?

- No puedo salir a hacer campaña. Sería irme en contra de la decisión del partido. Lo que sí puedo hacer es dar mis opiniones personales y generar reflexión en la opinión pública. Me he convertido en un vocero y manejaré esa vocería de manera muy responsable. El primer punto es hacerle llegar el documento al candidato Lasso y en función de que nos ha manifestado el interés de escuchar, en buena hora. Tendrá que ser una reunión pública.

Los derechos son irrenunciables. El voto es un derecho. Votar nulo o blanco es renunciar a ese derecho.

- ¿En el caso que gane Guillermo Lasso la Presidencia, veremos a Xavier Hervas en su gabinete ministerial?

- De ninguna manera. En eso hemos sido categóricos. En cualquiera que sea el próximo Gobierno, seremos un partido de oposición bien entendida, que genera fiscalización al Ejecutivo, proyectos de ley a favor de los ciudadanos.

- Los asambleístas en la Asamblea. ¿En qué plataforma veremos a Xavier Hervas ejerciendo su rol de opositor a Lasso o a Arauz?

- Desde la política partidista. Di un paso de no retorno en la política ecuatoriana. Siempre estaré involucrado en la política nacional y eso no quiere decir que siempre estaré siendo candidato. En mis reflexiones propias he condenado de la política nacional es esa política caudillista. Eso ya no más.