Elecciones 2021: El 17 % del electorado está indeciso y el 20 % asegura votará nulo

El electorado se va definiendo. A 18 días de las elecciones del 11 de abril, una encuesta de Clima Social publicada hoy, 25 de marzo de 2021, revela que en cuanto a intención de voto el 17 % de los votantes permanece indeciso, mientras que el 20 % asegura que votará nulo.

A decir de Santiago Pérez, director de Clima Social, en la segunda vuelta electoral es probable que los resultados experimenten un incremento del voto nulo. "Vamos a tener un voto nulo más alto con seguridad. Dicen que están decididos y son quienes votaron por el candidato Yaku Pérez", explicó el experto en una entrevista a Teleradio.

El voto nulo es 'no escojo ninguno de los dos (candidatos) y no me gustan'. Es un mensaje muy poderoso. Es una señal que hay que escuchar.

Santiago Pérez, director de Clima Social.