Jaime Nebot: "El señor Arauz habla de una desdolarización amigable. Eso no existe"

Reaparece. El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, retoma la campaña electoral en este segundo tramo. En una entrevista a radio Sucre, el aliado electoral de la candidatura de Guillermo Lasso a la Presidencia arremetió contra el candidato de la alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, y su visión sobre una "desdolaraización amigable".

El señor Arauz, primero se declaró un enemigo clarísimo de la dolarización. Luego borró o desapareció ese mensaje de las redes y habla de una desdolarización amigable. Eso no existe. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.

El candidato Arauz, en varias ocasiones, ha manifestado su intención de mantener la dolarización. Sin embargo, para el líder socialcristiano, lo que la postura correísta es crear dinero digital o "que no vale". "Eso es lo que quieren. Todos recordamos cuando se podía emitir billetes aplastando una maquinita, cosa que se puede hacer con desdolarizaciones amigables... nadie se ha curado con medicinas electrónicas. No hay dinero electrónico, sino dinero real".

Durante el debate presidencial del pasado 21 de marzo, Arauz precisó que no apoya la desdolarización y endilgó la visión de desdolarizar la economía al legislador socialcristiano, César Rohon, quien desmintió tal afirmación. "Si Arauz aspira a ser presidente del Ecuador lo que tiene que ser es lo suficientemente varón y decir yo no estaba de acuerdo con la dolarización y que ahora ha cambiado de opinión y que está acuerdo con la dolarización, y no endilgar a terceras personas su responsabilidad", dijo Rohon.

Nebot también fue cuestionado sobre supuestas diferencias con el candidato Lasso a propósito de un video que circula en redes sociales y cuya grabación fue hacer varios años. Reconoció que tuvieron diferencias públicas, pero que ahora cumplen un compromiso que firmaron de cara al presente proceso electoral. "Ese video es verdadero. Tiene algunos años. Es evidente que tuvimos diferencias y públicas y que firmamos un compromiso. Ni Lasso ni yo somos los mismos del inicio de nuestras carreras políticas".